Bari: teatro Kursaal Santalucia, lavori

Di Anna Lodeserto:

Il 26 agosto hanno avuto inizio i lavori per la ristrutturazione del teatro Kursaal Santalucia di Bari.

La gara d’appalto da cinque milioni di euro per la realizzazione della Casa delle Arti e dei Suoni, per il restauro conservativo dell’immobile e l’adeguamento impiantistico, è stata vinta dalla società Cobar di Altamura (azienda che si è occupata della restaurazione della Reggia di Caserta, del Teatro Petruzzelli e del Museo dei Bronzi di Riace).

Il cantiere è stato affidato alla società dalla Regione Puglia in data 6 agosto 2019, il termine ultimo per la consegna è fissato per il giorno 30 giugno 2020.

Al termine del restauro la città avrà un Teatro da 350 posti, la sala Giuseppina al primo piano per dibattiti e concerti da camera ed il roof garden destinato alle arti contemporanee.

L’edificio in tardo stile liberty fa parte di un programma di riqualificazione che prevede l’accordo sottoscritto tra la Regione Puglia, il Comune di Bari ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Ad oggi sono stati già sistemati dei pannelli divisori sulla piazza per mettere in sicurezza l’intera zona. I cittadini potranno seguire l’andamento dei lavori attraverso degli schermi appositamente montati.