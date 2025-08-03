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Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali, codice giallo per il foggiano Protezione civile, previsioni meteo

3 Agosto 2025
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Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali c’è la Puglia, specificamente il foggiano  (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile ).

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. “Su Puglia settentrionale sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a moderati, più persistenti sui settori adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
Su Puglia centrale, sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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