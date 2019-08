Grottaglie: si presenta l’aeroporto futuro. Ma il sindaco di casa non ci va

Stamani a Taranto si svela l’aeroporto futuro di Grottaglie. Stando alle intenzioni almeno. Cosa neppure gradita a tutti, vista la presa di posizione del sindaco grottagliese. Deve averla considerata una sorta di passerella a fronte di impegni concretamente disattesi, dal suo punto di vista.

Comunicato di Aeroporti di Puglia:

Il nuovo aeroporto ‘Marcello Arlotta’ (Italian Spaceport) di Taranto – Grottaglie: come crescerà e verso quali orizzonti.

Se ne parlerà nel corso di una conferenza stampa che si terrà sabato 3 agosto alle 10.30 nella Sala degli Specchi di Palazzo di Città, in cui verrà presentato il progetto di riassetto funzionale dell’aeroporto.

Uno sguardo quindi al futuro dell’aeroporto e dello spazio porto tarantino che – come ormai è noto – dal 2016 è stato inserito nel Piano Nazionale Aeroporti nella categoria degli aeroporti di interesse nazionale, in quanto specializzato in attività cargo-logistica e in industria aeronautica. E non solo. La conferenza stampa di sabato sarà anche l’occasione per confrontarsi sui temi dello sviluppo di un sito che ha il potenziale per essere piattaforma logistica integrata per l’attività di ricerca e di sperimentazione (Test-bed) di prodotti aeronautici, con particolare riferimento agli aeromobili a pilotaggio remoto.

Interverranno:

Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia;

Gianni Giannini, Assessore regionale ai Trasporti;

Cosimo Borraccino, Assessore regionale allo Sviluppo Economico;

Giovanni Gugliotti, Presidente della Provincia di Taranto

Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto;

Antonio Mario Vasile, Vice Presidente di Aeroporti di Puglia;

Donato D’Auria, Direttore Tecnico Aeroporti di Puglia;

Ciro D’Alò, Sindaco di Grottaglie;

Cosimo Ciura, Sindaco di Monteiasi.