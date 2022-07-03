Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 03 luglio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.555
Provincia di Bat: 486
Provincia di Brindisi: 641
Provincia di Foggia: 616
Provincia di Lecce: 1.328
Provincia di Taranto: 715
Residenti fuori regione: 88
Provincia in definizione: 11
55.906
Persone attualmente positive
341
Persone ricoverate in area non critica
14
Persone in terapia intensiva
1.160.125
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 401.335
Provincia di Bat: 108.485
Provincia di Brindisi: 113.949
Provincia di Foggia: 179.885
Provincia di Lecce: 244.134
Provincia di Taranto: 163.034
Residenti fuori regione: 9.861
Provincia in definizione: 3.982