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5 Maggio 2026
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Puglia: 1124665 positivi a test corona virus, incremento di 5540 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

3 Luglio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 03 luglio 2022

5.440

Nuovi casi

18.537

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.555
Provincia di Bat: 486
Provincia di Brindisi: 641
Provincia di Foggia: 616
Provincia di Lecce: 1.328
Provincia di Taranto: 715
Residenti fuori regione: 88
Provincia in definizione: 11
55.906

Persone attualmente positive

341

Persone ricoverate in area non critica

14

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.224.665

Casi totali

11.447.309

Test eseguiti

1.160.125

Persone guarite

8.634

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 401.335
Provincia di Bat: 108.485
Provincia di Brindisi: 113.949
Provincia di Foggia: 179.885
Provincia di Lecce: 244.134
Provincia di Taranto: 163.034
Residenti fuori regione: 9.861
Provincia in definizione: 3.982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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