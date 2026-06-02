Di seguito il comunicato:

Il principale progetto e polo di riferimento in Basilicata è il Centro di Geodesia Spaziale (CGS) “Giuseppe Colombo” dell’ASI a Matera. Operativo dagli anni ’80 e recentemente potenziato, è un’eccellenza internazionale focalizzata sull’osservazione della Terra, sulla geodesia e sulla nascente “Space Economy”. Il centro è protagonista di diverse iniziative chiave: Osservazione e Geodesia: Il CGS utilizza tecniche di telemetria laser satellitare (SLS), VLBI e GNSS per studiare la Terra, i suoi movimenti tettonici e i cambiamenti climatici. Matera Space Center Lab: Laboratori di ricerca all’avanguardia finanziati tramite il PNRR per lo sviluppo di tecnologie legate alla New Space Economy e al monitoraggio dei detriti spaziali. Collaborazione Accordo Quadro: L’ASI e la Regione Basilicata hanno siglato un accordo istituzionale per rafforzare la ricerca e l’innovazione, integrando i dati satellitari nella gestione del territorio. Nuovo Museo dello Spazio: È in fase di sviluppo un museo permanente dedicato al settore spaziale italiano, destinato ad avvicinare il pubblico alle tecnologie aerospaziali. L’intera area di Matera conta circa 900 addetti nel settore e funge da polo di sviluppo strategico. Per maggiori dettagli tecnici e aggiornamenti sui progetti, visita la ⁠scheda ufficiale del Centro di Matera sul portale dell’Agenzia Spaziale Italiana.

La Geodesia Spaziale è la linea storica intorno alla quale si è costituito il Centro, seguita dopo poco dal Telerilevamento. A questo si sono aggiunte, nell’ordine, le telecomunicazioni quantistiche “free space”, il tracciamento della “spazzatura spaziale” e la metrologia del tempo e delle frequenze.

La Geodesia Spaziale è la linea storica intorno alla quale si è costituito il Centro. Essa è basata sul continuo monitoraggio della posizione di stazioni fiduciali mediante rilievi multi-tecnica (telemetria laser di satelliti geodetici o SLR, radiointerferometria su base lunghissima o VLBI, posizionamento GNSS, gravimetria assoluta) con sofisticati e avanzati apparati che ne fanno uno dei capisaldi fondamentali della rete geodetica mondiale.

Le attività del CGS sono di importanza critica per la comprensione della tettonica del bacino del Mediterraneo e di un gran numero di parametri geofisici e geodinamici, nonché per la materializzazione del Terrestrial Reference Frame internazionale. La stessa strumentazione viene, inoltre, utilizzata per altri tipi di attività, tra le quali la navigazione spaziale, l’astrometria, la radioastronomia, telecomunicazioni e fisica fondamentale.