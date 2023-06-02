Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:
Una notte di emozioni forti, sorrisi e qualche lacrima per le Miss partecipanti alle fasi finali del concorso nazionale di Miss Mondo che decreterà la bellezza italiana che rappresenterà il Bel Paese alla finale internazionale di Miss World. Prima la sfilata ai bordi della piscina nello scenario naturale dell’Eco Resort – Le Sirenè – network turistico Caroli Hotels –, poi dopo la cena di gala rigorosamente a “chilometro zero” ed a base di specialità gastronomiche salentine, l’attesa proclamazione delle Top 50. A presentare l’importante selezione è stata l’ex Miss Mondo Italia 2021 Claudia Motta, reduce dall’esperienza di successo dell’Isola dei Famosi, format reality di Mediaset, che ha comunicato le 50 contendenti che proseguono il loro percorso a Gallipoli. Tra loro anche la prima vincitrice di una fascia speciale, “La Miss del web by Agricola – birra chiara artigianale e popolare”, che è Matilde Felice della Toscana, scelta direttamente dal popolo della rete, che si è espresso suffragando il contest con circa 29 mila voti in 48 ore. In questi primi tre giorni la kermesse ha avuto un importante risultato massmediatico con più di 350mila utenti unici, successo che è anche merito delle ragazze che hanno postato storie reel e contenuti vari sui loro profili personali.
Ora per le Top 50 Miss Mondo Italia, inizia il lungo cammino verso la finale, che com’è noto si svolgerà il prossimo 11 giugno nell’incantevole scenario de “Le Sirenè” nel cuore del Parco naturale di Punta Pizzo, originalissima location della Città Bella, incastonata tra la verde macchia mediterranea, le bianche spiagge ed il mar Jonio, turchese e cristallino come sempre. Per le Miss gli impegni saranno quindi sempre più serrati con shooting, outfit, prove di sport, talent e model, test di cultura generale, corsi di fotografia e comunicazione oltre che di portamento. Come detto, le Top 50 rappresentano tutte le regioni Italiane ed arrivano alle fasi finali dopo aver superato diverse selezioni regionali.
Le Top 50 di Miss Mondo Italia 2023
Fabiana Gargarella Abruzzo
Cristina Yaremchuck Abruzzo
Andrea Federica De Nuccio Basilicata
Chiara Esposito Basilicata
Yasmiene Hassid Calabria
Sara Palumbo Calabria
Nicoletta Ventrice Calabria
Noemi Mastrandrea Calabria
Arianna Petrosino Campania
Ilary Monsurrò Campania
Rugiada Guidi Emilia
Lara Fratantoni Emilia Romagna
Giada Randi Emilia Romagna
Paola Marsano Friuli V.G.
Gaia Clinz Friuli V.G.
Sara Adami Friuli V.G.
Eva Bettini Lazio
Odiseja Kamberaj Lombardia
Sofia Cherubini Marche
Valentina Morelli Molise
Adele Pennetta Puglia
Stella Pispico Puglia
Martina Episcopo Puglia
Melissa Floris Sardegna
Federica Atzeni Sardegna
Nicole Sardo Sicilia
Viviana Mudò Sicilia
Carolina Trombatore Sicilia
Chiara Grasso Sicilia
Giada Stabile Sicilia
Giada Maccarone Sicilia
Adelia Fiorilla Sicilia
Alice Cosentino Sicilia
Gaia Blandini Sicilia
Angela Oliviero Toscana
Martina Balleri Toscana
Michelle Bonati Toscana
Maya Sacco Toscana
Matilde Felice Toscana – la Miss del Web by Agricola
Elena Izzo Trentino Alto Adige
Rachele Brozzo Umbria
Angelica Sensidoni Umbria
Oumaina Sedjat Umbria
Matilda Cugno Valle d’Aosta
Margherita Bolzonella Veneto
Aurora Artuso Veneto
Gabriela Frincu Veneto
Anna Bardi Veneto
Maria Antonietta Marino Veneto
Sacha Ranzato Veneto