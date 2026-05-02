Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Domenica 3 maggio da Nasca – il teatro a Lecce appuntamento con la seconda e conclusiva serata della dodicesima edizione di “Alice e le altre“, festival ideato da Collettiva edizioni indipendenti per valorizzare la presenza femminile nella cultura. Nato nel 2014 da un’idea di Simona Cleopazzo come omaggio ad Alice Guy, pioniera del cinema e prima regista della storia, il progetto ha ampliato negli anni il proprio sguardo, affiancando alla settima arte la letteratura, la poesia, la musica, la scienza e altre forme di racconto. Dopo il sabato dedicato a resistenze, la domenica sarà riservata alla parola famiglie. Dalle 18:30 (ingresso gratuito per le socie e i soci) Loredana De Vitis inizierà con Irene da Tessalonica, venerata come santa dalla Chiesa cattolica e da quella ortodossa, in Contro l’elogio del martirio: un’agiografia femminista. Serena Gatto presenterà Luisa Adorno (pseudonimo di Mila Curradi Stella) con Scrivere la vita e rivivere la vita scrivendo. Roberta Epifani attraverserà la vicenda artistica e umana della pianista e compositrice tedesca Clara Schumann in Una vita in una partitura: suonare per resistere. A chiudere il percorso sarà Simona Cleopazzo, con un racconto dedicato alla fumettista franco iraniana Marjane Satrapi tra dittatura iraniana, fuga e radici che resistono. Alice e le altre rientra nella stagione Unica – Ancora un sogno, diretta da Ippolito Chiarello e Barbara Toma, organizzata in sinergia con numerose realtà del territorio, con il supporto delle socie e dei soci, il contributo del Comune di Lecce e della Fondazione AMI – Alta Mane Italia, e grazie ai fondi dell’otto per mille della Chiesa Valdese. Il festival ha anche il patrocinio dei corsi di Laurea triennale DAMS e magistrale in Scienze dello Spettacolo e della Produzione Audiovisiva dell’Università del Salento. Ingresso gratuito riservato alle socie e ai soci. Info 3474741759. Programma www.collettivaedizioni.it.



LECCE | Visita guidata in LIS e Gladiatores rudini al Parco Archeologico di Rudiae

Domenica 3 maggio (ore 16:30 | ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al 3495907685), al Parco Archeologico di Rudiae a Lecce prosegue la stagione primaverile coordinata da A.R.Va srl e pensata per trasformare la visita in un’esperienza condivisa tra archeologia, accessibilità e rievocazione storica. Alle 16:30 in programma un percorso guidato con servizio di interpretariato LIS, per consentire a un pubblico più ampio di scoprire la storia di uno dei siti archeologici più importanti della Puglia. La città prima messapica (VII sec. a.C.) e poi romana (III sec. a.C.), è nota soprattutto per aver dato i natali al padre della letteratura latina Quinto Ennio (239-169 a.C.). L’itinerario, supportato dal virtual tour su tablet e da pannelli con foto, ricostruzioni virtuali e illustrazioni grafiche, accompagnerà i partecipanti tra le diverse fasi di vita dell’area fino all’anfiteatro romano, costruito durante il regno dell’imperatore Traiano (98-117 d.C.), anche su impulso e sostegno di Otacilia Secundilla. Si parlerà del pubblico, degli spettacoli e, naturalmente, dei protagonisti indiscussi: i gladiatores rudini. In chiusura, dalle 17:30, per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, la Legio VIII Avgvsta Salento metterà in scena nell’arena una realistica simulazione di combattimenti, come avveniva nei tempi dell’antica Roma. Tutte le attività rientrano nel progetto “Rudiae, la città di Ennio” sostenuto dal finanziamento “SMART-IN – Valorizzazione dei luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico” a valere su POR Puglia 2014–2020 – Azione 6.7 SMART-IN Patrimonio Archeologico, approvato con D.D. Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali – Regione Puglia, in collaborazione con il Comune di Lecce e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Brindisi Lecce e Taranto, realizzato da Archeologia Ricerca e Valorizzazione SRL – A.R.Va – spin off Unisalento. Info e programma facebook.com/parcoarcheologicorudiae.