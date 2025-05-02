Di seguito il comunicato:

Sono Fedez e Clara i protagonisti del primo appuntamento con “Road to Battiti“, in programma sabato 3 maggio ad Andria. È la prima di dieci tappe che attraverseranno la Puglia in lungo e in largo, aspettando il “Cornetto Battiti Live”.

Un inizio col botto per il radio live show di Radio Norba, che si terrà nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II (Catuma), dove dalle 18 i dj e gli animatori della radio del sud intratterranno il pubblico con musica, giochi, gadget e naturalmente la straordinaria partecipazione degli artisti ospiti della tappa che saranno intervistati in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. E al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione di Fedez e Clara per la registrazione del videoclip (circa due canzoni) della “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del “Cornetto Battiti Live”.

“Road to Battiti” sarà la prima uscita ufficiale per Fedez e Clara dopo l’uscita del loro nuovo singolo “Scelte stupide“, da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy. Dopo la recente partecipazione di entrambi gli artisti al 75° Festival di Sanremo, Fedez e Clara sono tornati in studio, per la prima volta insieme, per unire le forze in nuova musica che accompagnerà tutta l’estate. “Scelte Stupide” è un brano dalle sonorità cupe e avvolgenti che mette a nudo gli ultimi bagliori di un rapporto destinato a finire, ma che non si è ancora pronti a lasciare andare. Le voci di Fedez e Clara si intrecciano in modo naturale e magnetico, dando vita a un racconto viscerale e autentico su un amore complicato, fatto di slanci irrazionali e cadute inevitabili. “Scelte Stupide” prosegue il viaggio sonoro iniziato da Fedez con “Battito”, mescolando atmosfere pop alla Artemas a una carica marziale su una base elettronica incalzante e cadenzata, che non permette all’ascoltatore di distogliere l’attenzione. La collaborazione inedita tra Fedez e Clara unisce uno degli artisti più influenti dello show business italiano con una delle voci della nuova generazione del pop più amate degli ultimi anni. Il 2025 sarà anche un anno di musica live per entrambi gli artisti. Per Fedez, infatti, si celebrerà “ll Ritorno a Casa” con due date evento all’Unipol Forum di Assago il 19 (sold out) e il 20 settembre. Clara, invece, a novembre si esibirà per la prima volta nella sua giovane carriera in due dei club che hanno fatto la storia della musica, rispettivamente il 28 novembre all’Orion di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.

Due grandi protagonisti della musica italiana, dunque, per l’inizio di “Road to Battiti”, che farà complessivamente dieci tappe. L’accesso è libero fino al raggiungimento delle capienze consentite.

FEDEZ

Con 98 dischi di platino, 7 album, oltre 13.7 milioni di follower su Instagram, nel giugno 2018 è stato l’artista italiano più giovane a suonare a San Siro di fronte a 80mila persone. Nel 2021 Fedez ha partecipato al 71° Festival di Sanremo con Francesca Michielin con il brano “Chiamami per nome” classificandosi al secondo posto. A fine novembre 2021 esce l’album “Disumano”, certificato quattro volte disco di platino, che include hit come “Bimbi per strada (Children)”, triplo disco di platino, “Bella Storia”, triplo disco di platino e “Mille”, 6 dischi di platino. Il singolo “La Dolce Vita”, uscito a giugno 2022, scala tutte le classifiche ed è tra i brani più ascoltati in radio per mesi conquistando 6 dischi di platino. A ottobre esce “Viola” feat. Salmo (2 platini) a cui segue a dicembre “Crisi di Stato” (1 disco d’oro). A giugno 2022 e giugno 2023 Fedez ha portato in Piazza Duomo a Milano LOVE MI, un concerto a scopo benefico in cui si sono esibiti tantissimi artisti che hanno dato vita a un festival musicale che ha riscosso, in entrambe le edizioni, un grande successo di pubblico, di critica e televisivo. A maggio 2024 esce “Sexy Shop” con Emis Killa (2 dischi di platino) tra i brani più ascoltati dell’estate e a settembre il suo ultimo pezzo “Allucinazione Collettiva”. A fine novembre 2024 Fedez lancia il suo nuovo progetto insieme a Mr. Marra: Pulp Podcast. A febbraio 2025 Fedez partecipa a Sanremo, classificandosi quarto con “Battito” (certificato disco di platino) e terzo nella serata delle cover insieme a Marco Masini con “Bella stronza”.

CLARA

Clara è una delle nuove voci pop più apprezzate nel panorama italiano degli ultimi anni e a febbraio ha concluso la sua seconda esperienza al Teatro Ariston, dove ha gareggiato con il brano “Febbre” dopo aver fatto il suo debutto al Festival di Sanremo nel 2024 con “Diamanti Grezzi” e aver vinto Sanremo Giovani nel 2023 con “Boulevard”. L’artista tornerà a cantare live per il suo pubblico questo autunno con due appuntamenti imperdibili: il primo all’Orion di Roma il 28 novembre e il secondo al Fabrique di Milano il 30 novembre. Con due partecipazioni al Festival di Sanremo, 6 dischi di platino e 3 d’oro conquistati già in pochissimi anni di carriera, nel 2024 Clara ha pubblicato suo album d’esordio “PRIMO” (certificato disco d’oro), dal quale è stato estratto il brano “Ragazzi Fuori” (disco d’oro) e contenente la hit “Origami all’alba” (quadruplo disco di platino). Dopo la collaborazione estiva con Icy Subzero in “Ghetto Love”, certificata disco d’oro, Clara ha pubblicato il singolo “Nero Gotico”, che ha mostrato l’animo più dance e ritmato dell’artista, giusto in tempo per scatenarsi nel suo primo tour nei club, conclusosi a ottobre.