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Orsara di Puglia: dinosauri nel parco San Mauro Oggi lo spettacolo

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Orsara il giorno dei dinosauri(1)

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia:

Sabato 3 maggio, a Orsara di Puglia, Parco San Mauro sarà preso d’assalto dai dinosauri viventi che arrivano direttamente dallo spettacolo mozzafiato portato a “Tu si que vales”. Nell’area verde di via Giuseppe Di Vittorio, posta a uno degli ingressi del paese, bambini e famiglie potranno vivere una giornata davvero speciale. Dalle ore 16, Parco San Mauro accoglierà una grande festa tra gonfiabili, musica, palloncini e una ‘mastodontica’ sorpresa: lo spettacolo pieno di emozioni dei giganti della preistoria, che potranno essere ammirati “in carne e ossa”, con il loro portentoso impatto sulla fantasia di bambini e adulti. Ci sarà modo di interagire con i dinosauri per un intero pomeriggio pieno di attività e divertimento.


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