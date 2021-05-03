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Salento: alberi da frutto nelle zone colpite da xylella, via libera dal comitato fitosanitario Lo comunica l'assessore regionale della Puglia

3 Maggio 2021
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Di Francesco Santoro:

Comitato fitosanitario nazionale ha accolto la proposta presentata dall’assessorato pugliese all’Agricoltura, che ha chiesto di poter piantare alberi da frutta nelle zone colpite dalla Xylella in Salento. Lo ha detto l’esponente della Giunta Emiliano, Donato Pentassuglia, a margine della riunione tenutasi in mattinata negli uffici del ministero delle Politiche agricole cui hanno partecipato i rappresentanti dell’Osservatorio fitosanitario regionale e dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr di Bari. «Siamo soddisfatti per un risultato che rappresenta un ulteriore tassello per diversificare e riqualificare il nostro territorio: si tratta di una deroga importante concessa grazie alle interlocuzioni avviate con il ministero, di concerto con le organizzazioni di categoria, per riconvertire le colture del Salento- commenta Pentassuglia-. Pertanto, sulla base delle indicazioni del Servizio fitosanitario regionale, gli agricoltori e i proprietari di terreni ricadenti nelle aree colpite potranno far richiesta di impiantare specie arboree che, sebbene teoricamente suscettibili alla Xylella, si sono dimostrate resistenti o tolleranti all’organismo nocivo. In particolare, si fa riferimento alle piante del genere citrus e della famiglia delle drupacee, ovvero agrumi, peschi, ciliegi, mandorli, albicocchi».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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