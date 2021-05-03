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Gelmini a Bari: colpita dalla macchina organizzativa della vaccinazione Hub Fiera

3 Maggio 2021
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Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari:

La ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini nel pomeriggio ha fatto tappa, accompagnata dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, all’hub Fiera del Levante di Bari. Durante la visita, introdotta dal Direttore Generale Antonio Sanguedolce, la ministra ha prestato molta attenzione alla organizzazione dell’hub, al ciclo di lavorazione delle vaccinazioni, dalla sala di attesa a quella della preparazione fino alle zone di somministrazione, concludendo il percorso nell’area attrezzata per le emergenze.

La ministra Gelmini ha ricevuto una calorosa accoglienza anche da parte di alcuni cittadini, accomodati nella sala d’attesa per l’osservazione post-vaccinale, che le hanno riservato parole di stima e incoraggiamento.

«La gradita visita della ministra Gelmini – ha commentato il Direttore Generale ASL Bari, Antonio Sanguedolce – è stata occasione per fare il punto sulla campagna vaccinale che, proprio oggi, ha compiuto un importante passo in avanti con l’avvio delle somministrazioni riservate alla fascia d’età 60-69 anni. Parallelamente sta progredendo a buon ritmo la vaccinazione della fascia d’età 70-79 anni, mentre quella degli over 80, dei soggetti fragili e vulnerabili è in una fase avanzata, prossima al completamento, con ottime percentuali di copertura. Dall’inizio della campagna – ha ricordato ancora Sanguedolce – nei centri della ASL Bari sono stati somministrati 374.677 vaccini, grazie ad una rete capillarmente diffusa sui territori. Un lavoro enorme che, come abbiamo illustrato alla ministra, è stato possibile grazie all’impegno e al coinvolgimento di tutti i nostri operatori sanitari, di cui l’Hub allestito in Fiera del Levante rappresenta un esempio particolarmente riuscito».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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