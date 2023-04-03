L’allerta della protezione civile per venti forti fino a burrasca dai quadranti settentrionali riguarda tutta la Puglia, fino alla prossima mezzanotte.
L’immagine di home page, tratta da tweet del dipartimento della protezione civile, si riferisce al rischio idrogeologico. La Puglia è fra le regioni interessate, allerta dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui
settori meridionali della Puglia.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.