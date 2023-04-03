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Andria: il primo treno passeggeri, 2456 giorni dopo il disastro Alle 5,15 è arrivato il convoglio da Ruvo di Puglia

3 Aprile 2023
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Di Stefano Inchingolo:

Sono passati quasi sette anni, ovvero 81 mesi, ovvero 2456 giorni da quel 12 luglio 2016. Il giorno del disastro ferroviario sulla linea Andria-Corato. Nello scontro frontale tra due treni sul bonario unico, 23 morti e 51 feriti.

Oggi, 2456 giorni dopo il disastro, alle cinque e un quarto il treno da Ruvo di Puglia ha visto arrivare alla stazione di Andria sud i primi passeggeri. La ripartenza, nel tratto Andria-Corato di Ferrotramviaria. Il disastro non si dimentica, non si può dimenticare. Ma si riparte.

 

 

 

 

 

 

 

 


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