Di Stefano Inchingolo:
Sono passati quasi sette anni, ovvero 81 mesi, ovvero 2456 giorni da quel 12 luglio 2016. Il giorno del disastro ferroviario sulla linea Andria-Corato. Nello scontro frontale tra due treni sul bonario unico, 23 morti e 51 feriti.
Oggi, 2456 giorni dopo il disastro, alle cinque e un quarto il treno da Ruvo di Puglia ha visto arrivare alla stazione di Andria sud i primi passeggeri. La ripartenza, nel tratto Andria-Corato di Ferrotramviaria. Il disastro non si dimentica, non si può dimenticare. Ma si riparte.