Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Dal 3 aprile e fino al 16 possono aderire alla vaccinazione le persone nate tra il 1° gennaio del 1948 e il 31 dicembre del 1949, in anticipo di un giorno rispetto al calendario di adesione per offrire maggiori occasioni nei giorni di Pasqua. Non occorre prenotare, basta confermare l’appuntamento già pianificato dalla Regione sulla base della data di nascita e del comune di residenza registrati in anagrafe sanitaria. Le persone che rientrano nell’ASL di Barletta-Andria-Trani possono consultare il proprio appuntamento da domenica 4 aprile, coloro che sono iscritti/e all’anagrafe sanitaria di Andria o Bisceglie possono farlo da martedì 6 aprile.

Questa fascia d’età si aggiunge a quelle che già possono aderire da alcuni giorni: persone nate nel 1942 e 1943 (fino al 10 aprile), nel 1944 e 1945 (fino al 12), nel 1946 e 1947 (fino al 14 aprile).

Per aderire occorrono codice fiscale, tessera sanitaria e recapito telefonico per eventuali comunicazioni da parte dell’ASL.

È possibile conoscere e confermare data e luogo del proprio appuntamento in tre modalità:

piattaforma La Puglia ti vaccina

servizio online, con possibilità di stampare il promemoria e il modulo di consenso informato

servizio online, con possibilità di stampare il promemoria e il modulo di consenso informato numero verde 800.71.39.31

attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 farmacie accreditate al servizio FarmaCUP

possono anche stampare il promemoria e procedere alla modifica o riprogrammazione dell’appuntamento a partire dalla data di avvio della vaccinazione della categoria di appartenenza.

Le persone in condizioni di fragilità seguono un percorso dedicato: attendono la chiamata del medico o del centro specialistico di cura se sono estremamente vulnerabili, contattano il proprio medico se hanno una grave disabilità ai sensi della legge 104 del 1992 art. 3 comma 3.

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