rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Puglia: un milione e mezzo di euro per la promozione della lettura Giunta regionale

3 Marzo 2026
IMG 20200504 203303

Di Nino Sangerardi:

Presidente e assessori regionali hanno  ratificato  la scheda-intervento con oggetto la “Promozione della lettura”,  impegnando la somma di 1.500.000,00 euro.

La Regione promuove e sostiene iniziative volte a favorire la diffusione della lettura, la valorizzazione del patrimonio editoriale e il rafforzamento della filiera del libro sul territorio. Pertanto Regione Puglia e Consorzio Puglia Culture( ente senza scopo di lucro, interamente partecipato dai Comuni pugliesi e dalla Regione quale socio di maggioranza) intendono concretizzare i seguenti obiettivi :

 

— dare impulso alla lettura come pratica accessibile e inclusiva

 

— innovare la gestione e fruizione del libro e dei festival e dei premi letterari

 

— sostenere la crescita e competitività del settore editoriale

 

— favorire l’innovazione dell’editoria

 

— far conoscere e ottimizzare al meglio l’editoria pugliese nel mondo

 

— rendere più efficiente la Governance del sistema culturale e editoriale

 

— realizzare un calendario unico regionale coordinato da Regione Puglia e Consorzio

Puglia Culture che ogni anno raccolga e valorizzi in maniera organica tutte

le attività legate al libro, alla lettura e alla formazione del pubblico

 

— accrescere la stabilità dei soggetti beneficiari, facilitando la loro capacità

di attrarre  nuovi partner e finanziatori

 

— incrementare e agevolare le produzioni editoriali pugliesi.

 

Tra le possibili azioni da mettere in opera rientra l’acquisizione di pubblicazioni specifiche dedicate ai temi della cultura spettacolo e turismo, finalizzata ad arricchire le collezioni bibliotecarie e i Centri documentali; sostenere le opere capaci di migliorare il patrimonio culturale e identitario della Puglia.

Importante sarà l’attività di comunicazione che vedrà l’uso di strumenti on line e off line in grado di raggiungere,  nella maniera più efficace,  vari operatori   e il grande pubblico.

Il Programma triennale contempla la sottoscrizione e  attuazione di convenzioni  istituzionali di rilievo nazionale e internazionale(Cepell, Anci, Fondazione Bellonci e altri) , la pubblicazione di un Bando regionale per Festival e Premi letterari, la partecipazione alle più importanti Fiere.

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara

carabinieri notte

Massafra: la notte folle di un 28enne, fino a minacciare di morte i carabinieri e alle testate al muro È agli arresti domiciliari

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione