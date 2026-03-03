Di Nino Sangerardi:

Presidente e assessori regionali hanno ratificato la scheda-intervento con oggetto la “Promozione della lettura”, impegnando la somma di 1.500.000,00 euro.

La Regione promuove e sostiene iniziative volte a favorire la diffusione della lettura, la valorizzazione del patrimonio editoriale e il rafforzamento della filiera del libro sul territorio. Pertanto Regione Puglia e Consorzio Puglia Culture( ente senza scopo di lucro, interamente partecipato dai Comuni pugliesi e dalla Regione quale socio di maggioranza) intendono concretizzare i seguenti obiettivi :

— dare impulso alla lettura come pratica accessibile e inclusiva

— innovare la gestione e fruizione del libro e dei festival e dei premi letterari

— sostenere la crescita e competitività del settore editoriale

— favorire l’innovazione dell’editoria

— far conoscere e ottimizzare al meglio l’editoria pugliese nel mondo

— rendere più efficiente la Governance del sistema culturale e editoriale

— realizzare un calendario unico regionale coordinato da Regione Puglia e Consorzio

Puglia Culture che ogni anno raccolga e valorizzi in maniera organica tutte

le attività legate al libro, alla lettura e alla formazione del pubblico

— accrescere la stabilità dei soggetti beneficiari, facilitando la loro capacità

di attrarre nuovi partner e finanziatori

— incrementare e agevolare le produzioni editoriali pugliesi.

Tra le possibili azioni da mettere in opera rientra l’acquisizione di pubblicazioni specifiche dedicate ai temi della cultura spettacolo e turismo, finalizzata ad arricchire le collezioni bibliotecarie e i Centri documentali; sostenere le opere capaci di migliorare il patrimonio culturale e identitario della Puglia.

Importante sarà l’attività di comunicazione che vedrà l’uso di strumenti on line e off line in grado di raggiungere, nella maniera più efficace, vari operatori e il grande pubblico.

Il Programma triennale contempla la sottoscrizione e attuazione di convenzioni istituzionali di rilievo nazionale e internazionale(Cepell, Anci, Fondazione Bellonci e altri) , la pubblicazione di un Bando regionale per Festival e Premi letterari, la partecipazione alle più importanti Fiere.