Di Nino Sangerardi:
Presidente e assessori regionali hanno ratificato la scheda-intervento con oggetto la “Promozione della lettura”, impegnando la somma di 1.500.000,00 euro.
La Regione promuove e sostiene iniziative volte a favorire la diffusione della lettura, la valorizzazione del patrimonio editoriale e il rafforzamento della filiera del libro sul territorio. Pertanto Regione Puglia e Consorzio Puglia Culture( ente senza scopo di lucro, interamente partecipato dai Comuni pugliesi e dalla Regione quale socio di maggioranza) intendono concretizzare i seguenti obiettivi :
— dare impulso alla lettura come pratica accessibile e inclusiva
— innovare la gestione e fruizione del libro e dei festival e dei premi letterari
— sostenere la crescita e competitività del settore editoriale
— favorire l’innovazione dell’editoria
— far conoscere e ottimizzare al meglio l’editoria pugliese nel mondo
— rendere più efficiente la Governance del sistema culturale e editoriale
— realizzare un calendario unico regionale coordinato da Regione Puglia e Consorzio
Puglia Culture che ogni anno raccolga e valorizzi in maniera organica tutte
le attività legate al libro, alla lettura e alla formazione del pubblico
— accrescere la stabilità dei soggetti beneficiari, facilitando la loro capacità
di attrarre nuovi partner e finanziatori
— incrementare e agevolare le produzioni editoriali pugliesi.
Tra le possibili azioni da mettere in opera rientra l’acquisizione di pubblicazioni specifiche dedicate ai temi della cultura spettacolo e turismo, finalizzata ad arricchire le collezioni bibliotecarie e i Centri documentali; sostenere le opere capaci di migliorare il patrimonio culturale e identitario della Puglia.
Importante sarà l’attività di comunicazione che vedrà l’uso di strumenti on line e off line in grado di raggiungere, nella maniera più efficace, vari operatori e il grande pubblico.
Il Programma triennale contempla la sottoscrizione e attuazione di convenzioni istituzionali di rilievo nazionale e internazionale(Cepell, Anci, Fondazione Bellonci e altri) , la pubblicazione di un Bando regionale per Festival e Premi letterari, la partecipazione alle più importanti Fiere.