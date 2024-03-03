– Capitano comandante della Compagnia Carabinieri di Andria Pierpaolo Apollo

PREMIATI NON PRESENTI:

– Bronisław Sitek, professore associato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Varmia e Masuria, Olsztyn, in Polonia, esperto di diritto romano, di diritto internazionale e di diritto comparato, che ha contribuito alla diffusione della cultura giuridica europea e alla cooperazione tra le università polacche e italiane.

– Antonio Felice Uricchio, professore ordinario di Diritto Tributario, già magnifico rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, presidente dell’Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca (ANVUR), che ha svolto un ruolo di primo piano nella riforma e nel miglioramento del sistema universitario e della ricerca scientifica in Italia.

– Mario Greco, ex magistrato ed ex parlamentare, past governor del Distretto 2120 del Rotary e fondatore della Casa rotariana del dialogo Mediterraneo, che ha dedicato la sua carriera alla lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, e che ha ideato e realizzato la Casa rotariana del dialogo Mediterraneo, una struttura ospitale e formativa situata a Trani, che accoglie giovani provenienti da diversi paesi del Mediterraneo, offrendo loro opportunità di studio, scambio e dialogo.

– Giuseppe Silipo, Direttore Generale dell’USR Puglia

– Francesco Forliano, dirigente tecnico con funzioni ispettive dell’USR Puglia

Sabato scorso, in occasione della presentazione del suo libro Il Grifone, a Trani, il Premio della Pace è stato consegnato anche a Nicola Gratteri, magistrato e saggista italiano, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, noto per il suo impegno contro la camorra e le altre mafie, e per le sue analisi sul fenomeno criminale e sulle sue implicazioni sociali e politiche.

All’evento parteciperanno inoltre diversi ospiti: