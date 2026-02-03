Di seguito il comunicato:

Sono Stefania Nardini, per la Sezione Narrativa, e Fabio Stassi, per la saggistica, i vincitori della 15esima edizione del “Premio Nazionale Maria Teresa Di Lascia”. Stefania Nardini, giornalista e scrittrice nata a Roma il 26 settembre 1959, ha trionfato nella sezione narrativa con “L’ultimo treno da Kiev” (Les Flaneurs Edizioni), un romanzo sorprendente, crudo e struggente, che si rivela uno strumento utile per leggere in profondità il dramma di un Paese la cui tragedia è sotto i nostri occhi. Fabio Stassi, scrittore nato a Roma il 2 maggio 1962 a cui è stato assegnato anche il Premio del Club Unesco Foggia, si è imposto nella sezione Saggistica con “Bebelplatz, la notte dei libri bruciati” (Sellerio Editore), un’opera che unisce reportage di viaggio, saggio narrativo e inchiesta storica che parte dal rogo nazista del 10 maggio 1933 a Bebelplatz, Berlino.

LA PREMIAZIONE. La cerimonia di premiazione, a cui erano presenti tutti i 6 finalisti, si è tenuta sabato 31 gennaio nella gremita sala conferenze del Centro Polifunzionale di Rocchetta Sant’Antonio. Grande soddisfazione per il successo e il livello qualitativo dell’edizione 2026 è stata espressa da Giampaola Olivieri, vicesindaca di Fiuminata, comune in provincia di Macerata dove riposano le spoglie di Maria Teresa Di Lascia, e da Pompeo Circiello, sindaco di Rocchetta Sant’Antonio. Laura Marchetti, presidente della giuria scientifica, e Lucia Castelli, curatrice del Premio, hanno sottolineato il valore assoluto delle 25 opere letterarie presentate. Lea Durante, docente dell’Università di Bari, e Sebastiano Valerio, professore dell’Università di Foggia, nei loro interventi hanno messo ancora una volta in evidenza il pregio e l’importanza di un Premio che, da 15 anni, ha il merito di porre l’accento sulla cultura come motore di sviluppo e di cambiamento. Billa Consiglio, presidente del Club Unesco Foggia, ha espresso parole di grande apprezzamento e di sostegno anche per il futuro del Premio Nazionale Maria Teresa Di Lascia. Alla 15esima edizione del Premio, hanno partecipato ben 25 tra scrittrici e scrittori di tutta Italia, con opere edite negli ultimi due anni dalle più importanti case editrici italiane. Il “Premio Nazionale Maria Teresa Di Lascia”, organizzato dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio e finanziato da Puglia Culture della Regione Puglia, nel corso di quindici edizioni, si è sempre confermato tra le più importanti rassegne letterarie italiane.