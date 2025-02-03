Di seguito un comunicato diffuso da Anci Puglia:

ANCI Puglia promuove un percorso formativo sulla parità di genere rivolto ad amministratori e dipendenti comunali, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per integrare una prospettiva inclusiva e gender-sensitive nelle politiche locali. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Regione Puglia, mira a rafforzare la cultura dell’equità e dell’inclusione nel governo locale, offrendo competenze essenziali per una gestione pubblica più consapevole.

Il programma prevede moduli formativi di quattro ore ciascuno (9:30-13:30), durante i quali verranno affrontati temi cruciali quali:

Comunicazione inclusiva

Bilancio di genere

Principi del gender mainstreaming

Redazione di atti amministrativi gender-responsive

Diritto antidiscriminatorio

Il percorso si svolgerà dal 4 febbraio al 21 marzo 2025 e si concluderà con un laboratorio curato da Labodif, dedicato a valorizzare il ruolo della differenza nei processi decisionali e nella gestione pubblica.

Per agevolare la partecipazione dei Comuni, ANCI Puglia ha previsto quattro repliche dei moduli formativi in altrettante aree geografiche: Foggia, Bari-BAT, Brindisi-Taranto e Lecce. Gli incontri si terranno esclusivamente in presenza, con la durata di 4 ore per ciascun modulo (dalle 9:30 alle 13:30), secondo il calendario. Al termine del percorso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno l’80% dei moduli (4 su 5 giornate previste).