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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Parità di genere: percorso formativo nei Comuni pugliesi Anci Puglia

3 Febbraio 2025
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Di seguito un comunicato diffuso da Anci Puglia:

ANCI Puglia promuove un percorso formativo sulla parità di genere rivolto ad amministratori e dipendenti comunali, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per integrare una prospettiva inclusiva e gender-sensitive nelle politiche locali. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Regione Puglia, mira a rafforzare la cultura dell’equità e dell’inclusione nel governo locale, offrendo competenze essenziali per una gestione pubblica più consapevole.

Il programma prevede moduli formativi di quattro ore ciascuno (9:30-13:30), durante i quali verranno affrontati temi cruciali quali:

  • Comunicazione inclusiva
  • Bilancio di genere
  • Principi del gender mainstreaming
  • Redazione di atti amministrativi gender-responsive
  • Diritto antidiscriminatorio

Il percorso si svolgerà dal 4 febbraio al 21 marzo 2025 e si concluderà con un laboratorio curato da Labodif, dedicato a valorizzare il ruolo della differenza nei processi decisionali e nella gestione pubblica.

Per agevolare la partecipazione dei Comuni, ANCI Puglia ha previsto quattro repliche dei moduli formativi in altrettante aree geografiche: Foggia, Bari-BAT, Brindisi-Taranto e Lecce. Gli incontri si terranno esclusivamente in presenza, con la durata di 4 ore per ciascun modulo (dalle 9:30 alle 13:30), secondo il calendario. Al termine del percorso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno l’80% dei moduli (4 su 5 giornate previste).

 


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