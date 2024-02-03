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Martina Franca alla Bit di Milano con i Comuni della Valle d’Itria Da domani a martedì

3 Febbraio 2024
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

La Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà a Milano dal 4 al 6 febbraio, è sia una possibilità di confronto con altre realtà turistiche nazionali e internazionali che un’occasione per entrare  in contatto con buyer, tour operator e potenziali visitatori che ogni anno affollano questo prestigioso evento. Anche quest’anno Martina parteciperà con altri comuni vicini per promuovere il territorio.

“Al centro delle tematiche che porteremo alla BIT, in occasione della conferenza stampa  congiunta con i Comuni di Ceglie Messapica, Cisternino, Locorotondo, Alberobello e Ostuni nel padiglione della Regione Puglia – spiega l’Assessore al Turismo e al Marketing Territoriale Vincenzo Angelinici saranno il turismo sostenibile, la nostra proposta di cammini e ciclovie, le ricchezze del nostro patrimonio paesaggistico, il nostro affascinante centro storico, la Valle d’Itria con le sue antiche masserie e i suoi trulli unici al mondo, i palazzi barocchi e proposte culturali di elevato livello come il Festival della Valle d’Itria quest’anno alla sua 50esima edizione. Martina è famosa per la sua bellezza mozzafiato ma sono convinto che la chiave per una crescita sostenibile e per mantenere alto il prestigio della nostra destinazione turistica risiede nell’investimento strategico continuo. Vogliamo rimanere al passo con le aspettative dei nostri visitatori e, ancor più importante, attrarre investitori di qualità che condividano la nostra visione di valorizzare e preservare il patrimonio unico di questa terra”.

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