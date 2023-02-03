Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:



Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che permane viva l’attenzione delle forze dell’ordine nell’area ofantina per contrastare ogni fenomeno delinquenziale, dallo spaccio di sostanze stupefacenti, ai furti di autovetture. Un’azione di contrasto a 360° che nel primo mese del 2023 Possiamo sintetizzare così l’ultimo mese dei Carabinieri operanti nei comuni ofantini e in particolare quelli delle Stazioni di Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia. Solo a gennaio 2023 i Carabinieri della Stazione di Trinitapoli hanno tratto in arresto un ventenne del posto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre quelli di San Ferdinando di Puglia, in collaborazione con la Sezione Radiomobile del NOR di Barletta e all’esito di un inseguimento iniziato a Giovinazzo e terminato nelle campagne di Stornara, hanno tratto in arresto un marocchino che viaggiava a bordo di un furgone, risultato poi oggetto di furto, che trasportava oltre 60 pannelli fotovoltaici. In ultimo i Carabinieri di Margherita di Savoia, all’esito di articolata attività investigativa, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Foggia, nei confronti di un 40enne cerignolano, per i reati di furto, rapina ed estorsione, posti in essere nei confronti di una farmacia e di uno stabilimento balneare. Si precisa altresì che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, agli arresti seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.