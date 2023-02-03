Locandina.

Incontro interistituzionale delle locali delegazioni di Confindustria Taranto ed Ance Taranto, guidate rispettivamente da Beatrice Lucarella e da Martino Aquaro, con il Sindaco Gianfranco Palmisano e con Floriana Gallucci, Commissario Zes Ionica Interregionale Puglia e Basilicata.

L’incontro, al quale era presente una delegazione di imprenditori, si è tenuto a Palazzo Ducale di Martina Franca: è stata l’occasione per fare il punto sulla attrattività e idoneità della zona a suo tempo individuata come ZES.

Come ha più volte sottolineato il Commissario Gallucci, occorre infatti ragionare in termini di prospettive generali di sviluppo e soprattutto di effettive capacità del territorio di valorizzare appieno le proprie potenzialità insediative per nuove attività economiche e l’ampliamento di quelle esistenti.

La delegazione di Confindustria di Martina Franca si farà pertanto promotrice di raccogliere gli interessi sul territorio e si farà interlocutrice delle imprese che abbiano in animo delle progettualità da discutere con la struttura tecnica della Zes Ionica. L’Amministrazione comunale si è detta pronta e disponibile a fornire tutto il supporto necessario per favorire ogni nuova ipotesi insediativa che possa concretamente affermare potenzialità e benefici della ZES a Martina Franca.