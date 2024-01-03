Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Cerignola:

Con determina assunta alla fine dell’anno appena trascorso, la Regione Puglia

ha liquidato in favore del Comune di Cerignola la somma di euro 150.000,00 a

parziale ristoro del danno provocato dal crollo di Palazzo Carmelo nella parte

antistante via Vittorio Veneto.

È una bella notizia per più motivi.

In primo luogo perché dimostra, ancora una volta, l’attenzione di Raffaele

Piemontese per Cerignola (la determina dirigenziale rinviene dal Dipartimento

Bilancio e fa seguito ad un incontro del Sindaco con il vicegovenatore).

L’entità del contributo, inoltre, è stata riconosciuta nel limite massimo

consentito dalla legge regionale applicata nello specifico e questo dimostra

l’ottimo lavoro istruttorio dei nostri uffici comunali al momento della

presentazione della domanda.

Non può infine non rilevarsi, ed è questa la terza ragione di soddisfazione, che

gli uffici regionali hanno confermato la necessità dell’intervento, la correttezza

degli atti assunti dalla municipalità, la indiscutibile congruenza dei prezzi

applicati.

(foto: repertorio)