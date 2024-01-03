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Cerignola, crollo di palazzo Carmelo: stanziamento della Regione Puglia A parziale ristoro

3 Gennaio 2024
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Cerignola:

Con determina assunta alla fine dell’anno appena trascorso, la Regione Puglia
ha liquidato in favore del Comune di Cerignola la somma di euro 150.000,00 a
parziale ristoro del danno provocato dal crollo di Palazzo Carmelo nella parte
antistante via Vittorio Veneto.
È una bella notizia per più motivi.
In primo luogo perché dimostra, ancora una volta, l’attenzione di Raffaele
Piemontese per Cerignola (la determina dirigenziale rinviene dal Dipartimento
Bilancio e fa seguito ad un incontro del Sindaco con il vicegovenatore).
L’entità del contributo, inoltre, è stata riconosciuta nel limite massimo
consentito dalla legge regionale applicata nello specifico e questo dimostra
l’ottimo lavoro istruttorio dei nostri uffici comunali al momento della
presentazione della domanda.
Non può infine non rilevarsi, ed è questa la terza ragione di soddisfazione, che
gli uffici regionali hanno confermato la necessità dell’intervento, la correttezza
degli atti assunti dalla municipalità, la indiscutibile congruenza dei prezzi
applicati.

(foto: repertorio)


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