Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Ogni nuovo inizio è entusiasmante ma a rendere davvero speciali i primi giorni del 2020 sarà a Trani la Fiesta Milonghera, che sta facendo convergere nella città candidata a capitale italiana della cultura per il 2021 tantissimo pubblico. Nella splendida perla dell’Adriatico fervono i preparativi per la tre giorni dedicata alla milonga, alla musica e alla gioia di festeggiare insieme il nuovo anno a ritmo di tango. Un programma attraente: quattro coppie di ballerini, 5 Tj, i dj selezionatori di musica da tango, tre giorni di Fiesta Milonghera.

Dal 3 al 5 gennaio 2020, infatti, la festa sarà a Palazzo San Giorgio, con appuntamenti dedicati alla gioia di condividere la passione per questo ballo con le lezioni e le esibizioni di grandi professionisti come i maestri Valentina Guglielmi e Miky Padovano, che faranno da apripista al programma, venerdì 3 gennaio a partire dalle ore 21,30, nella Milonga di benvenuto sulle note della Tj Madia. Sabato 4 gennaio si prosegue dalle ore 15,00 alle 20,00 con la Milonga della festa con il Tj Unconventional, dalle 21,30 sino a tardi invece è il tempo della Milonga di gala con la Tj Fortuna Del Prete e le esibizioni dei maestri Giorgia Rossello e Vito Raffanelli. Protagonisti del doppio appuntamento della giornata finale di domenica 5 gennaio altri quattro tra i migliori maestri di tango: Valentina Romano e Mariano Palazon e Giovanna Di Vincenzo e Aoniken Quiroga. I grandi interpreti della danza argentina saranno a Trani con la milonga pomeridiana (dalle ore 15,00 alle 20,00) e con la milonga della despedita (dalle ore 21,30 sino a notte), accompagnate rispettivamente dalle note dei Tj Marquito e Sabino El Gaucho.

A conclamare poi la vocazione turistica e l’attitudine alla destagionalizzazione della cittadina pugliese, la possibilità per coloro che vengono da fuori città di scoprire anche le bellezze di Trani con visite guidate nel suggestivo, quanto ricco di storia e culture, centro storico, tra i vicoli del quartiere ebraico sino alla imponente Cattedrale romanica sul mare (Prenotazione obbligatoria al numero 380.5272776).

Entusiasti del grande successo del 23 dicembre in cui tangheri da tutta la Puglia hanno animato con i loro passi sensuali lo chapiteau di Trani sul Filo, che campeggia in Piazza Gradenigo, gli organizzatori Claudia Vernice e Giuseppe Ragno dell’associazione InMovimento, gli stessi del Festival internazionale del tango, chiamano il popolo tanghero a salutare il nuovo anno, danzando il ballo più affascinante che ci sia. Non lesinando neanche grandi sorprese per gli amanti di questa danza seducente e della musica che si concretizzeranno di fatto a febbraio.

Ingressi su prenotazione a pagamento

Per informazioni:

segreteriainformativa@festivaldeltangotrani.it

Tel: 380.5272776

Programma completo su www.festivaldeltangotrani.it e www.tranisulfilo.it