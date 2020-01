Di seguito un comunicato diffuso da telenorba:

A meno di dieci giorni dalle primarie del centrosinistra, venerdì 3 gennaio, alle ore 21.20, su Telenorba e TgNorba24, nel corso del programma “Il Graffio”, andrà in onda il primo e unico confronto televisivo fra i quattro candidati alla competizione, Michele Emiliano, Fabiano Amati, Elena Gentile e Leonardo Palmisano. Si confronteranno sui temi di attualità regionale, ma anche e soprattutto sui loro programmi per la Puglia.

Intanto c’è il botta e risposta sui fondi europei fra il probabile candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, Raffaele Fitto, e il governatore in carica, Michele Emiliano. Il quale è stato tirato in ballo da Fitto per un presunto scarso utilizzo dei fondi. Gli ha risposto che si tratta di misura quadriennale e che è tutto a posto.