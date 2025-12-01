Si terrà a Martina Franca l’annuale raduno di speleologia interregionale Spélaion 2025 – Cavernae solertes inquisitores organizzato dal Gruppo Speleologico Martinese (GSM) che celebra i 50 anni di attività (1975-2025), in collaborazione con la Federazione Speleologica Pugliese.

La manifestazione pubblica si svolgerà dal 5 all’8 dicembre 2025 presso Il Palazzo Ducale (Piazza Roma) ed è intitolata con la frase “Cavernae solertes inquisitores” (abili esploratori di grotte) tratta dall’iscrizione incisa l’8 giugno 1525 nella Grotta Nove Casedde nel territorio di Martina Franca. Il graffito, la cui interpretazione è avvenuta solo di recente dopo il ritrovamento del GSM trent’anni fa, compie proprio nel 2025 il suo 500° anniversario e rappresenta un’eccezionale testimonianza della prima esplorazione “protospeleologica” attestata in Italia.

Sono attesi numerosi speleologi provenienti da tutta Italia che assisteranno ai resoconti di docenti universitari, di giovani ricercatori e di esploratori sulle ultime scoperte effettuate nel mondo sotterraneo.

Si comincia venerdì 5 dicembre alle 19:00, nella Biblioteca Comunale Isidoro Chirulli, con un incontro aperto a tutta la cittadinanza dove saranno presentate le iscrizioni del 1525 della Grotta Nove Casedde: a relazionare saranno Cristina Comasia Ancona e Roberto Rotondo, autori della ricerca. Subito dopo saranno inaugurate la mostra fotografica 50 anni di Speleologia Condivisa, a cura del GSM, e l’esposizione di reperti archeologici della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi Lecce e Taranto.

Sabato 6 dicembre spazio al mondo della ricerca scientifica con il Simposio Cavernae solertes inquisitores, ad alternarsi nelle prestazioni saranno docenti e ricercatori universitari e di enti di ricerca che restituiranno gli studi condotti sulle varie branche della speleologia: dalle grotte carsiche a quelle sulfuree, dalla meteorologia agli studi paleoclimatici, dalle forme di vita in grotta alla frequentazione umana, fino ad arrivare ai tubi di lava e alle grotte su Marte e sulla Luna.

Nel pomeriggio “a salire sul palco” sarà il mondo delle esplorazioni internazionali: dall’Amazzonia colombiana all’Albania, dalla Bosnia all’Oman, fino ad arrivare alle sperimentazioni “spaziali” nelle Grotte di Castellana.

Domenica 7 dicembre, l’intera giornata sarà dedicata a ben sedici narrazioni del mondo sotterraneo, esplorazioni condotte in tutta Italia: cavità artificiali pugliesi a quelle subacquee salentine, dalle grotte lucane a quelle subacquee nel Cilento, dalle Marche al Lazio, dalla Sicilia alla Toscana, finendo con la presentazione della rivista speleologica Pugliese Itinerari speleologi e la visione del docufilm Quasi senza fine di Giorgio Tomasi, il racconto della tragica esplorazione del Buco di Castello nel 1966 che segnò la nascita del Soccorso Speleologico Italiano.

Infine, durante l’ultima giornata della manifestazione, 8 dicembre, si terranno le assemblee Alburni condiviso un incontro per fare il punto della situazione sulle attività speleologiche sui Monti Alburni e quella della Federazione Speleologica Pugliese.

Inoltre, sono previsti due corsi di Speleologia di II Livello: Meteorologia e ventilazione ipogea con Leonardo Piccini e Claudio Pastore; Buone pratiche archeospeleologiche con Cristina Comasia Ancona e Roberto Rotondo, nonché un B2B, A tu per tu con gli esperti, su prenotazione, dove si potrà incontrare a quattrocchi la ricca platea di esperti e porre loro domande e curiosità scientifiche.

Saranno presenti durante tutta la durata della manifestazione lo stand espositivo di Articoli da Montagna e il banchetto della Biblioteca della SSI.

L’evento è stato riconosciuto dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero della Cultura come convegno di studi di rilevante interesse culturale nazionale e internazionale ed è stato organizzato d’intesa con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi Lecce e Taranto, con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Martina Franca, Società Speleologica Italiana, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Chieti-Pescara, Università degli Studi di Padova, Università di Bologna e anche dell’Ordine dei geologi di Puglia, dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, dell’Associazione Guide Ambientali-escursionistiche Professioniste.

“Avere la possibilità di raccontare il mondo sotterraneo non solo agli addetti ai lavori ma a tutti gli interessati è un bel modo per festeggiare il nostro cinquantesimo compleanno – ha dichiarato Donatella Leserri, presidente del Gruppo Speleologico martinese – Spélaion 2025 farà arrivare a Martina tanti speleologi e ricercatori provenienti da tutta Italia per ragionare insieme sul futuro del nostro pianeta. Inoltre, avere il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, della Società Speleologica Italiana, della Federazione Speleologica Pugliese, del Servizio Regionale Puglia del Soccorso Alpino e Speleologico e delle università di Bari, di Chieti- Pescara, di Padova e di Bologna, ci rende davvero orgogliosi e permette alle nostre attività di avere, ancora una volta, un carattere di ampio respiro. Colgo l’occasione per ringraziare in primis il Comune di Martina Franca per la fiducia accordataci e la BCC Locorotondo, Marraffa, Werent, Serveco, Berwich, Montetullio LAB, L’Arcallegra, Villaggio In, lo Studio Dentistico Verboschi e Articoli da Montagna per il prezioso supporto.”

Info, modalità di partecipazione e iscrizioni > https://spelaion2025.gsmartinese.it

Di seguito il programma:

05 dicembre 2025

Presentazione Spélaion 2025 – Cavernae solertes inquisitores | Biblioteca Comunale Isidoro Chirulli – Palazzo Ducale (Piazza Roma), Martina Franca (TA)

– ore 19:00 Saluti istituzionali del sindaco (Gianfranco Palmisano), del presidente della Società Speleologica Italiana (Sergio Orsini), del presidente della Federazione Speleologica Pugliese (Aurelio Marangella), del dirigente della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto (Antonio Zunno), del dirigente delegato della Soprintendenza Nazionale del Patrimonio Culturale Subacqueo (Angelo Michele Raguso) e del presidente del Gruppo Speleologico Martinese (Donatella Leserri)

– ore 19:30 Presentazione alla cittadinanza delle iscrizioni del 1525 di Grotta Nove Casedde: relazionano Cristina Comasia Ancona e Roberto Rotondo, autori della ricerca.

– ore 20:30 | Museo del Parco Pianelle – Inaugurazione della mostra fotografica “50 di Speleologia Condivisa” e dell’esposizione di reperti archeologici della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi Lecce e Taranto.

6 dicembre 2025

ore 8:00 – Apertura segreteria Spélaion 2025 – Biblioteca Comunale Isidoro Chirulli – Palazzo Ducale, Martina Franca (TA)

ore 9:00 – Simposio – Cavernae solertes inquisitores – Biblioteca Comunale Isidoro Chirulli – Palazzo Ducale, Martina Franca (TA) (dalle ore 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 16:30)

Docenti e ricercatori universitari e di enti di ricerca presenteranno i vari studi che hanno condotto o che stanno conducendo su determinate branche della speleologia.

Ore 9:00 – L’importanza dell’osservazione in grotta | Jo Hilaire Agnes De Waele (geologo e professore ordinario Università degli Studi di Bologna);

Ore 9:30 – Idrogeologia e carsismo (Puglia) | Isabella Serena Liso (geologa e ricercatrice dell’Università degli Studi di Bari);

Ore 10:00 – La meteorologia in grotta | Claudio Pastore (geologo e ricercatore dell’Università degli Studi di Firenze);

Ore 10:30 – Ricostruzioni paleombientali basate su speleotemi di grotta e il clima del passato in Puglia | Andrea Columbu (geologo e ricercatore dell’Università di Parma);

Ore 11:00 – La vita in grotta | Stefano Mammola (ricercatore CNR-IRSA di Verbania);

Ore 11:30 – Le forme microbiche presenti in grotta, la loro importanza nel quadro generale della catena trofica sotterranea e della loro funzione speleogenetica | Martina Cappelletti (professoressa associata di microbiologia dell’Università degli Studi di Bologna);

Ore 12:00 – Le grotte sulfuree | Ilenia Maria D’Angeli (Dottore di ricerca in Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente);

Ore 15:00- Speleoarcheologia | Domenica Gullì (Soprintendenza per i Beni Culturali di Agrigento)

Ore 15:30 – I tunnel di lava | Alessandro Marraffa (geologo e dottorando dell’Università degli Studi di Padova);

Ore 16:00 –Il futuro della speleologia: la speleologia extraterrestre | Francesco Sauro (geologo e ricercatore Università degli Studi di Padova)

Ore 16:25 – Presentazione dei lavori dei gruppi speleologici Biblioteca Isidoro Chirulli – Palazzo Ducale (Piazza Roma 28), Martina Franca (TA) (dalle 16:30 alle 20:00)

Ore 16:30 – Progetto Oman – Qanaf cave

Luca Imperio – Associazione La Venta APS

Francesco Lo Mastro – Gruppo Speleologico Martinese

Ore 17:00 – L’esplorazione delle grotte del Chiribiquete (Amazzonia Colombiana)

Francesco Sauro, Daniela Barbieri, Francesco Lo Mastro – Associazione La Venta APS & Gruppo Speleologico Martinese

Ore 17:30 – Grotte ipogeniche nel distretto di Gramsh in Albania

Ivano Fabbri – Gruppo Speleologico Faentino

Ore 18:00 – Albania sulfurea: diario di una spedizione scientifica internazionale

Andrea Seviroli – Gruppo Speleologico Martinese,

Francesco De Salve – Gruppo Speleologico Leccese ‘Ndronico

Ore 18:30 – Dieci anni in Albania

Alessandro Marraffa – Gruppo Speleologico Martinese

Ore 19:00 – Le esplorazioni speleologiche del GSB-USB nel territorio di Gacko (Bosnia-Erzegovina)

Luca Pisani – Gruppo Speleologico Bolognese – Unione Speleologica Bolognese

Ore 19:30 – Lo Spazio sottoterra: sperimentazione nelle Grotte di Castellana (CAAM)

Tommaso Tonina, Andrea Rubino e Alessandro Reina – Politecnico Bari

7 dicembre 2025

Presentazione delle attività esplorative dei gruppi speleologici dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00, Biblioteca Comunale Isidoro Chirulli – Palazzo Ducale (Piazza Roma), Martina Franca (TA)

Presentazione e divulgazione delle attività esplorative e di ricerca dei vari gruppi speleologici, pugliesi e no, sulla situazione delle scoperte più importanti.

Ore 9:00 – Censimento cavità carsiche e antropiche nel Parco Regionale Naturale di Lama Balice, Bari- Bitonto tra il 2023- 2025

Marco Petruzzelli, Silvia Marrone – Gruppo Speleologico Vespertilio Sez CAI di Bari

Dino Punzi, Vito D’Alessandro – Gruppo Grotte Melphicta Kalipè

Ore 9:30 – Curiosity & Perseverance

Luca Benedetto – Gruppo Archeologico Speleologico Pugliese – Sezione CAI “Donato Boscia” di Gioia del Colle.

Ore 10:00 – Storia delle esplorazioni e dei sistemi di sopravvivenza all’interno del monte Kronio (Agrigento)

Luca Imperio – Associazione La Venta APS

Francesco Lo Mastro – Associazione La Venta APS & Gruppo Speleologico Martinese

Ore 10:30 – Lothar, una promessa profonda (Monti Lepini – Lazio)

Pino Antonini, Marco Topani, Fabio Tarini – Gruppo Esplorativo Lothar

Ore 11:00 – Complesso della Carcaraia (Alpi Apuane)

Livia Susana Crespo – Gruppo Speleologico Lunense,

Gianni Guidotti – Gruppo Speleologico Fiorentino

Ore 11:30 – Rilievo fotogrammetrico 3D della Grotta di Nove Casedde: obiettivi, metodo e risultati

Vincenzo Martimucci – Centro Altamurano Ricerche Speleologiche

Ore 12:00 – Ricerche biologiche e idrogeologiche sui sinkhole della penisola salentina

Michele Onorato – Centro di Speleologia Sottomarina APOGON ETS

Ore 12:30 – La Grotticella rivisitata presso il Castelliere di Monte Castiglione (Pu 84)

Vincenzo Iurilli – Gruppo Speleologico Ruvese

Vincenzo Manghisi – Gruppo Puglia Grotte

Ore 15:00 – Censimento cavità carsiche ed antropiche nell’area periurbana riferita alle Lame Giotta e Lama Lafetta, Bari, Torre a Mare tra il 2023- 2025

Marco Petruzzelli – Gruppo Speleologico Vespertilio Sez CAI di Bari Dino Punzi

Ore 15:30 – Immersione speleosubacquea nel Cilento

Gigi Casati – Gruppo Speleologico Lecchese

Ore 16:00 – Presentazione del numero 2 della rivista Itinerari speleologici

Federazione Speleologica Pugliese

Ore 16:30 – L’antica fontana di Mottola

Giacinto Cosimo Gentile, Bartolomeo Pontassuglia – Gruppo Speleo Statte, Silvia Bosco

Ore 17:00 – Spedizione Speleologica KARA GÖL 1981 (Anatolia)

Adriano Menin – ESCA-Padova Sotterranea

Tono De Vivo – Gruppo Grotte Treviso

Ore 17:30 – Cavità artificiali in Puglia – cosa accade quando speleologia e scienza si incontrano

Francesca Lagna – Federazione Speleologica Pugliese

Mario Parise – Di.STe.Geo Università degli Studi di Bari e SSI

Ore 18:00 – Ricerche Speleologiche sui monti Raparo e Alpi

Pino Antonini – Gruppo Speleologico Marchigiano

Ore 18:30 – Proiezione film – Quasi senza fine

Giorgio Tommasi (regista)

8 dicembre 2025

Biblioteca Comunale Isidoro Chirulli – Palazzo Ducale, Martina Franca (TA)

– ore 9:00 – Alburni condiviso Federazione Speleologica Pugliese – Federazione Speleologica Campana – Incontro per fare il punto della situazione sulle attività speleologiche sui Monti Alburni

– ore 11:00 – Assemblea Federazione Speleologica Pugliese