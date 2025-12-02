Di seguito un comunicato diffuso da Acquedotto pugliese:

Approda a Mottola, nel suggestivo allestimento realizzato presso la biblioteca comunale “Vito Sansonetti”, la mostra itinerante La Fontana Racconta, organizzata da Acquedotto Pugliese in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Un grande e suggestivo progetto di conservazione della memoria, costruito intorno ad uno dei simboli più noti e caratteristici dell’avvento dell’acqua pubblica in Puglia, nei primi decenni del secolo scorso, grazie alla rete costruita da Acquedotto Pugliese.

Un racconto per immagini che celebra, in una terra storicamente priva di risorse idriche, il valore della conquista dell’acqua, motore di benessere, progresso e coesione sociale.

“La mostra rappresenta un affascinante percorso attraverso la storia di Acquedotto Pugliese: una vicenda luminosa che, più di ogni altro fattore, ha contribuito al riscatto della Puglia dall’arretratezza di oltre un secolo fa, trasformandola in una delle regioni più moderne e dinamiche d’Italia. Ma non è soltanto un tributo al passato: questa iniziativa è un invito a guardare al presente e al futuro. In un tempo segnato dalla crisi climatica e dalla crescente scarsità d’acqua, diventa essenziale adottare comportamenti consapevoli e responsabili, fondati sul risparmio, sulla tutela e sulla valorizzazione di una risorsa tanto vitale quanto fragile”, spiega Domenico Laforgia, presidente di Acquedotto Pugliese.

Una consapevolezza che per Acquedotto Pugliese si traduce in investimenti per quasi due miliardi di euro nel risanamento e ammodernamento delle reti. Investimenti grazie ai quali si è realizzato un recupero di 117 milioni di metri cubi d’acqua l’anno, equivalente ad un invaso di medie dimensioni. Da registrare, in parallelo, l’impegno per il riuso in agricoltura delle acque affinate, nell’orizzonte di un’economia autenticamente circolare: 8 gli impianti di depurazione dotati di impianti di affinamento già operativi, 39 pronti, 29 in allestimento in vista del 2028. In totale, 77 impianti su 185 saranno in grado di restituire all’agricoltura circa 131 milioni di metri cubi d’acqua all’anno.

“Siamo entusiasti di accogliere a Mottola la mostra itinerante La Fontana Racconta, organizzata da Acquedotto Pugliese. Questa iniziativa ripercorre la storia delle fontanine dell’Acquedotto, un simbolo fondamentale per tutte le città pugliesi, visto che contribuirono ad un sensibile miglioramento delle condizioni igieniche di tutto il territorio. La mostra invita a riflettere sull’uso e sul valore dell’acqua, una risorsa sempre più preziosa e rara. Con i cambiamenti climatici e la progressiva riduzione degli invasi che riforniscono la nostra regione, è essenziale porre al centro dell’attenzione questo tema, cercando di sensibilizzare ogni comunità rispetto ad una corretta e sostenibile gestione di questa preziosissima risorsa”, afferma Giovanni Piero Barulli, sindaco di Mottola.

La Fontana Racconta ripercorre oltre un secolo di storia dell’Acquedotto Pugliese attraverso una suggestiva galleria di fotografie, dalle prime immagini in bianco e nero, custodite negli archivi storici dell’azienda, sino agli scatti più recenti realizzati dai numerosi fans della colonnina in ghisa.

Accanto alle fotografie, il percorso espositivo è arricchito da oggetti d’epoca – anfore, vasi e utensili per la raccolta e l’uso domestico dell’acqua, provenienti da collezioni private – che restituiscono l’atmosfera di un tempo, in cui l’arrivo dell’acqua corrente rappresentava una conquista straordinaria, quasi miracolosa. La mostra diventa così un invito a riscoprire il legame profondo e imprescindibile tra la vita quotidiana e l’acqua, un valore di cui oggi occorre recuperare appieno la consapevolezza.

La Fontana racconta, aperta sino a domenica 14 dicembre, sarà visitabile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00; il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 19,00 e il sabato dalle 10,00 alle 13,00.