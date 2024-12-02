rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Manfredonia: all’assessora, “Ti auguro di essere violentata da uno straniero” La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunali

Bari: concerto di piante Stasera per i cinquanta anni di Tersan Puglia

2 Dicembre 2024
Screenshot 20241202 042043

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Ci sarà anche il concerto di piante della Plants Play Orchestra all’evento (su inviti e già tutto esaurito) “Di generazione in rigenerazione“, in programma lunedì 2 dicembre a partire dalle 18, al Teatro Piccinni di Bari per celebrare i 50 anni di Tersan Puglia – azienda attiva nel compostaggio dei rifiuti organici per la produzione di biofertilizzante e biometano – e dialogare sui temi della sostenibilità, dell’economia circolare e dell’attenzione alla salute del suolo e delle piante.

Ai saluti del sindaco di Bari Vito Leccese e di Modugno Nicola Bonasia, dell’europarlamentare e presidente della Commissione per l’ambiente Antonio Decaro,  del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, seguiranno gli eco talks con il neurobiologo delle piante e direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale Stefano Mancuso, l’agronomo Demetrio Manossis, l’economista e presidente di Human Foundation Giovanna Melandri e lo chef Andy Luotto.

A conclusione dell’evento due momenti musicali: il concerto di piante affidato alla Plants Play Orchestra, la prima orchestra al mondo composta da piante e alberi che generano musica dal vivo, diretta dal musicologo Edoardo Taori, e il concerto di un’ospite canora a sorpresa.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

683550873 10242483067361122 7411320526034267608 n

Alex Zanardi: il ricordo dell’atleta di Martina Franca Massimo Chiappetta domani sarà a Padova per i funerali

noinotizie

Casa Sollievo della Sofferenza, sindacati: dopo lo sciopero della fame, oggi il corteo. Domani l’incontro con Parolin Il segretario di Stato vaticano presiederà le celebrazioni per il settantesimo anniversario

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione