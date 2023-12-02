Allerta rossa per zone dell’Emilia-Romagna. I temporali sono da allerta arancione per zone di altre quattro regioni e da allerta gialla per zone di altre dodici. Immagine home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile.
La protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, prevalentemente da sud-ovest, con rinforzi di burrasca forte sui settori costieri e montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.