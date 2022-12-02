Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Venerdì 2 dicembre, alle ore 15

presso l’Auditorium Spegea – Mete di Bari (viale Japigia 188) si terrà la tavola rotonda

“Riconversione industriale e transizione energetica in Puglia”

Durante l’evento, aperto al pubblico, si presenteranno i risultati della prima ricerca sulla transizione energetica in Puglia con un focus particolare sulle aree di Bari, Brindisi e Taranto. L’iniziativa, promossa da Fondirigenti e sviluppata da Spegea insieme alle territoriali di Confindustria di Bari e BAT, Taranto e Brindisi, Federmanager Puglia, Exprivia e Ance Bari e BAT, mira a sostenere il processo di transizione energetica attraverso lo studio e la presentazione di buone pratiche che hanno condotto alla rinascita di altri territori, nazionali ed internazionali.

La ricerca – condotta attraverso una prima fase di analisi di scenario per definire lo stato dell’arte in Puglia sul tema della transizione energetica e una seconda fase di indagine sul campo con interviste ai principali stakeholder del territorio e l’organizzazione di un focus group – ha evidenziato il fabbisogno di competenze manageriali utili a guidare la transizione energetica in Puglia. Durante il dibattito saranno dettagliate capacità e competenze che possono sostenere le imprese coinvolte nel complesso processo di riconversione, garantendo anche quella che viene definita una transizione ‘giusta’.

In apertura dell’incontro i saluti di Gianni Sebastiano, amministratore delegato di Spegea Business School, Massimo Sabatini, direttore generale di Fondirigenti, Gianna Elisa Berlingerio, direttora del dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia, Sergio Fontana e Piero Conversano, rispettivamente presidente di Confindustria Puglia e Federmanager Puglia. Alla tavola rotonda parteciperanno il ricercatore e project manager del DI.T.N.E. Angelo Raffaele Colucci che presenterà la ricerca, Sergio Camporeale, docente di Sistemi Energetici al Politecnico di Bari, Francesco Corvace, dirigente del Servizio energia e fonti alternative e rinnovabili della Regione Puglia, Enrico Mangialardo, general manager di Pumps Valves Systems – Bari Baker Hughes, Lucia Minutello, responsabile Relazioni esterne della CISA SpA oltre che vicepresidente di Confindustria Taranto – Ricerca & innovazione, pari opportunità e parità di genere, Francesco Taveri, direttore di stabilimento A2A energiefuture SpA – Brindisi.