Di seguito il comunicato:

“Le minacce social subite da Roberto Gualtieri si qualificano da sole per la loro bassezza.

Il Sindaco di Roma è un politico di estrema serietà, una persona integerrima che orienta la sua azione sempre al bene comune, che è di tutti e per tutti. Non saranno certo le intimidazioni a rallentare la sua importante azione. Tuttavia, quello della continua esposizione mediatica — e non solo — di un primo cittadino, bersaglio di ogni sorta di attacco da parte della gente, è un tema delicato che merita approfondimento e interventi concreti.

I sindaci rappresentano il front office della collettività e si fanno carico delle necessità di ogni singolo cittadino. Per questo devono essere maggiormente tutelati nell’esercizio del loro ruolo.

Viviamo un periodo storico complesso, in cui la solitudine delle istituzioni locali è sempre più evidente. I sindaci, spesso lasciati senza strumenti adeguati e con crescenti responsabilità, sono il punto di riferimento più diretto dei cittadini, ma anche i bersagli più esposti a frustrazioni, tensioni e rabbia sociale. Aumentano gli episodi di aggressione, verbale e fisica, e cresce la difficoltà di mantenere un dialogo sereno e costruttivo con le comunità.

È necessario che la politica e le istituzioni nel loro insieme si facciano carico di questa fragilità, garantendo più sostegno, sicurezza e riconoscimento al ruolo dei sindaci, veri presidi di democrazia nei territori.

Ho conosciuto Roberto Gualtieri nel suo ruolo da ministro, poi da sindaco e ora da presidente di Ali, avendo anche l’onore di essergli accanto come vicepresidente. Politico di raffinata qualità e competenza variegata, è una risorsa inesauribile di esperienza, con grande capacità di ascolto e propensione al confronto.

Ali Puglia porge un abbraccio di solidarietà e rinnovata forza al Sindaco di Roma Capitale, all’uomo e all’amico Roberto Gualtieri. L’attacco da lui subito è un attacco alla democrazia e a ciascuna figura istituzionale.”

Così la Presidente di Ali Puglia, Giovanna Bruno, sindaca di Andria e vicepresidente nazionale Ali.