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Fiorentina-Lecce, Bari-Cesena, Potenza-Foggia, la serie D girone H, l’Eccellenza pugliese Calcio

2 Novembre 2025
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Di Tony Maselli:

Si gioca oggi per la decima giornata del campionato di calcio di serie A. Fra le partite in programma Fiorentina-Lecce con inizio alle 15. Scontro inaspettatamente di bassa classifica, con i toscani al penultimo posto e i salentini poco fuori dalla zona retrocessione.

Serie B: tra le gare odierne Bari-Cesena, pugliesi nei bassifondi e romagnoli nelle parti alte della classifica. Inizio ore 15.

Serie C girone C: tra gli incontri in calendario oggi Potenza-Foggia (ore 14,30).

Serie D girone H: Gravina in Puglia-Sarnese, Nola-Virtus Francavilla Fontana, Real Normanna-Pompei (ore 14,30); Città di Fasano-Francavilla in Sinni (ore 15); Heraclea-Fidelis Andria, Nardò-Acerrana (ore 15,30); Martina-Barletta (ore 16); Paganese-Manfredonia (ore 19).

Eccellenza pugliese: Brindisi-Novoli, Galatina-Toma Maglie, Gallipoli-Atletico Racale, Nuova Spinazzola-Soccer Massafra, Taranto-Canosa, Ugento-Brilla Campi, Unione calcio-Foggia Incedit (ore 14,30); Bitonto-Atletico Acquaviva (ore 16); Virtus Mola-Bisceglie (ore 16,30); Polimnia-Taurisano (ore 20).

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