Di Tony Maselli:
Si gioca oggi per la decima giornata del campionato di calcio di serie A. Fra le partite in programma Fiorentina-Lecce con inizio alle 15. Scontro inaspettatamente di bassa classifica, con i toscani al penultimo posto e i salentini poco fuori dalla zona retrocessione.
Serie B: tra le gare odierne Bari-Cesena, pugliesi nei bassifondi e romagnoli nelle parti alte della classifica. Inizio ore 15.
Serie C girone C: tra gli incontri in calendario oggi Potenza-Foggia (ore 14,30).
Serie D girone H: Gravina in Puglia-Sarnese, Nola-Virtus Francavilla Fontana, Real Normanna-Pompei (ore 14,30); Città di Fasano-Francavilla in Sinni (ore 15); Heraclea-Fidelis Andria, Nardò-Acerrana (ore 15,30); Martina-Barletta (ore 16); Paganese-Manfredonia (ore 19).
Eccellenza pugliese: Brindisi-Novoli, Galatina-Toma Maglie, Gallipoli-Atletico Racale, Nuova Spinazzola-Soccer Massafra, Taranto-Canosa, Ugento-Brilla Campi, Unione calcio-Foggia Incedit (ore 14,30); Bitonto-Atletico Acquaviva (ore 16); Virtus Mola-Bisceglie (ore 16,30); Polimnia-Taurisano (ore 20).