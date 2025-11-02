Tennis: Jannik Sinner torna numero 1 del mondo. Superando nella finale di Parigi il canadese Augier-Aliassime (6-4 7-6) il tennista italiano ha riconquistato la prima posizione della classifica mondiale dopo 56 giorni. In precedenza era stato in vetta per 65 settimane (consecutive). Domani inizierà la 66/ma.

—–

Calcio, serie A: il Lecce ha ottenuto a Firenze un successo importantissimo. Nell’inaspettato confronto-salvezza i salentini, meglio organizzati dei toscani, hanno realizzato il gol della vittoria nel primo tempo. Il Lecce ha ora 9 punti in classifica ed è fuori dalla zona retrocessione, la Fiorentina è penultima con 4 punti.

Serie B: con un gol al 35′ del secondo tempo il Bari si è aggiudicato il testacoda nei confronti del Cesena, al “San Nicola”. Un successo vitale come l’aria per i pugliesi che ora sono fuori dalla zona playout con 12 punti in classifica. Cesena quarto, 20 punti.

Serie C girone C: netta sconfitta per il Foggia a Potenza. L’incontro è terminato 3-0 in favore dei lucani che si portano a 16 punti in classe. Foggia in piena zona retrocessione, a quota 10.