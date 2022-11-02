rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Arpal Puglia: nel leccese ricerca di 343 lavoratori, report settimanale Edilizia, tessile-abbigliamento-calzaturiero e ristorazione i settori con i maggiori numeri di offerte

2 Novembre 2022
Screenshot 20221102 055702

Di seguito il comunicato:

Giunge al 25esimo numero il report settimanale delle offerte di lavoro redatto dall’Ufficio Coordinamento dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia: appuntamento ormai fisso, quello del lunedì, per stampa, Comuni, Ambiti sociali, associazioni sindacali e datoriali, diocesi, scuole ma soprattutto persone in cerca di lavoro o di opportunità di formazione. Sono 136 gli annunci veicolati in questa edizione: si cercano 343 lavoratori in tutta la provincia di Lecce. Aumentano le offerte nel settore edile, per il quale si cercano anche diversi ingegneri: sono 69 in totale le posizioni aperte presso 27 aziende. Cresce anche la ricerca di manodopera nel tessile-abbigliamento-calzaturiero, dove sono disponibili 27 assunzioni per operai e sarti, e nella ristorazione, dove si cercano 40 figure tra chef, pizzaioli, camerieri, banconisti, rider. Nel commercio, sono 25 i lavoratori ricercati; in ambito amministrativo ammontano a 22; nel campo della riparazione veicoli e trasporti, sono 24; nella sanità e servizi alla persona, 23. Sono 66 gli operatori ricercati per i call center; 22 nelle aziende metalmeccaniche; uno nell’artigianato, uno nell’editoria e due nel settore ambientale; 6 nel settore bellezza e benessere; 7 nell’industria del legno e altrettanti in agricoltura. Fino al 4 novembre, poi, ci si potrà ancora candidare all’avviso pubblico per due coadiutori per l’Accademia di Belle Arti. Sono due, inoltre, le offerte dell’Ufficio Collocamento Mirato per persone con disabilità e due perappartenenti a categorie protette. A ciò si aggiungono le numerose opportunità di lavoro in Italia e all’estero tramite la rete Eures. Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi. Alle offerte, pubblicate anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Lecce e provincia” e sui profili Google di ogni centro oltre che sul portale lavoroperte.regione.puglia.it, ci si può candidare in tre modi: tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te“; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Lecce, Campi Salentina, Casarano, Galatina, Gallipoli, Maglie, Martano, Nardò, Poggiardo, Tricase e presso l’Ufficio collocamento mirato disabili, che ha sede a Lecce in viale Aldo Moro (info e contatti a pag. 39, www.arpal.regione.puglia.it).

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: l’indagine per l’omicidio del 62enne ucciso per errore. Criminalità, il ministro in Puglia nei prossimi giorni Preoccupa l'escalation

binario

Treni: manutenzione di un tratto della linea adriatica fra Termoli e Lecce, da oggi variazioni e cancellazioni Fino al 12 maggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione