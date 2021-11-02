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4 Maggio 2026
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Puglia: 273092 positivi a test corona virus, incremento di 83 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

2 Novembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 02 novembre 2021

83

Nuovi casi

14.824

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 9
Provincia di Bat: 0
Provincia di Brindisi: 17
Provincia di Foggia: 11
Provincia di Lecce: 36
Provincia di Taranto: 9
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 1
3.119

Persone attualmente positive

141

Persone ricoverate in area non critica

20

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

273.092

Casi totali

4.217.532

Test eseguiti

263.138

Persone guarite

6.835

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 99.625
Provincia di Bat: 28.451
Provincia di Brindisi: 21.639
Provincia di Foggia: 48.254
Provincia di Lecce: 32.019
Provincia di Taranto: 41.594
Residenti fuori regione: 1.011
Provincia in definizione: 499

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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