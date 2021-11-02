Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 02 novembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 9
Provincia di Bat: 0
Provincia di Brindisi: 17
Provincia di Foggia: 11
Provincia di Lecce: 36
Provincia di Taranto: 9
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 1
3.119
Persone attualmente positive
141
Persone ricoverate in area non critica
20
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 99.625
Provincia di Bat: 28.451
Provincia di Brindisi: 21.639
Provincia di Foggia: 48.254
Provincia di Lecce: 32.019
Provincia di Taranto: 41.594
Residenti fuori regione: 1.011
Provincia in definizione: 499