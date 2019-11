Il gruppo di pugliesi giunti o in arrivo a New York è considerevole. Dal nord barese in particolare, secondo alcune stime (non statistiche). Nella goto gli atleti della Martina Franca running che, famiglie al seguito, hanno compiuto il viaggio finalizzato a partecipare alla maratona. Si tratta di Anna Trivisani, Ketty Liuzzi, Michele Delfini, Mimmo D’Oria, Giuseppe Giacomo Pricci.