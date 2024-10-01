Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:



Alcune strade comunali dell’agro saranno sottoposte a breve a interventi di sistemazione. Gli uffici del Settore Lavori Pubblici del Comune hanno messo a punto i progetti riguardanti le strade comunali Primicerio-Sinisi-Monte Michele, Cupa Rampone, Micela, Cappuccini, Battaglini, Bellocchio II, Franzullo e Spezzatarallo.

Nello specifico, gli interventi riguarderanno la rimozione dell’attuale asfalto e il rifacimento del piano stradale e del tappeto bituminoso, la sistemazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale, la pulitura dei bordi della carreggiata dalla vegetazione,

I lavori, finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, consentiranno di eliminare buche e tratti dissestati al fine di migliorare la percorribilità e la sicurezza delle strade extraurbane. Si tratta di strade comunali a basso traffico veicolare ma comunque importanti poiché al servizio di residenti nell’agro e di aziende agricole e zootecniche del territorio di Martina Franca.

Per finanziare gli interventi, finalizzati a migliorare e potenziare il sistema di viabilità dell’agro martinese, l’Amministrazione Comunale ha ottenuto complessivamente 1.000.000 di euro (250.000 euro per progetto) presentando 4 istanze di finanziamento e partecipando all’avviso pubblico del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia n. 78 del 6 aprile 2023 nell’ambito del programma di sviluppo rurale 2014/2022. Misura 7 che finanzia interventi di manutenzione straordinaria della viabilità rurale.

“Sono strade individuate -spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici e Vicesindaco Nunzia Convertini– tenendo conto sia dello stato in cui versa la carreggiata sia delle esigenze dell’utenza delle diverse zone interessate alla presenza di abitazioni, aziende agricole, B&B e case vacanza. Abbiamo individuato un canale di finanziamento della Regione Puglia messo a disposizione da un avviso pubblico del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale e Ambientale che ci ha consentito di reperire le risorse necessarie, senza attingere dal bilancio, per intervenire su diverse strade comunali sparse in quasi tutte le zone dell’agro che necessitano di lavori di ripristino dell’asfalto.”.