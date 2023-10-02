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Canosa di Puglia-Andria, autostrada: incidente al camion, carico di pomodori sull’asfalto Tratto chiuso dal mattino al primo pomeriggio

2 Ottobre 2023
incidente stradale

Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade:

Poco dopo le ore 14:15, sull’autostrada A14 Bologna – Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Canosa e Andria in direzione Bari, temporaneamente chiuso in precedenza a causa di un incidente autonomo all’altezza del km 612+700 che ha visto coinvolto un camion, con dispersione di carico e carburante sulla carreggiata.

 

Attualmente (ore 14,30, ndr.) sul luogo dell’evento, il traffico transita su una corsia e si registrano 2 km di coda in direzione Bari.

 

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.


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