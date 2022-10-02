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Lecce-Cremonese nel giorno della prima donna arbitro in serie A. Tezenis Verona-Happy Casa Brindisi. La serie D girone H Calcio e basket: le pugliesi oggi. Volley maschile serie A: sconfitta casalinga per Taranto con i campioni d'Italia. Indonesia: scontri allo stadio, almeno 129 morti

2 Ottobre 2022
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Maria Sole Ferreri Caputi è la prima donna arbitro nel campionato di calcio di serie A. La 32enne livornese, due lauree, dirige oggi Sassuolo-Salernitana.

Alla stessa ora, le 15, si disputa Lecce-Cremonese. Fondamentale partita in chiave salvezza.

In serie D girone H (ore 15) Bitonto-Barletta, Casarano-Nocerina, Francavilla in Sinnai-Team Altamura, Lavello-Nardò e (ore 15,30) Gravina in Puglia-Afragolese, Martina-Brindisi, Molfetta-Città di Fasano.

Prima giornata del campionato di pallacanestro maschile di serie A: ore 17,30 Tezenis Verona-Happy Casa Brindisi.

Ieri è cominciato il campionato di pallavolo maschile di serie A: nell’anticipo, Prisma Taranto-Lube Civitanova Marche 0-3.

In Indonesia, per scontri allo stadio di Malang, sono morte almeno 129 persone.

(foto: tratta da aia-figc.it)

 

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