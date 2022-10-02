Maria Sole Ferreri Caputi è la prima donna arbitro nel campionato di calcio di serie A. La 32enne livornese, due lauree, dirige oggi Sassuolo-Salernitana.
Alla stessa ora, le 15, si disputa Lecce-Cremonese. Fondamentale partita in chiave salvezza.
In serie D girone H (ore 15) Bitonto-Barletta, Casarano-Nocerina, Francavilla in Sinnai-Team Altamura, Lavello-Nardò e (ore 15,30) Gravina in Puglia-Afragolese, Martina-Brindisi, Molfetta-Città di Fasano.
Prima giornata del campionato di pallacanestro maschile di serie A: ore 17,30 Tezenis Verona-Happy Casa Brindisi.
Ieri è cominciato il campionato di pallavolo maschile di serie A: nell’anticipo, Prisma Taranto-Lube Civitanova Marche 0-3.
In Indonesia, per scontri allo stadio di Malang, sono morte almeno 129 persone.
(foto: tratta da aia-figc.it)