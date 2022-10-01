Iniziative ovunque, anche in Puglia. Auguria tutti i nonni, oggi è la loro festa. Nel giorno di Sant’Angelo. Più angeli dei nonni, del resto, chi c’è?
(foto: tratta da festadeinonni.it)
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