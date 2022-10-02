Di Martino Abbracciavento:

Ieri si sono incontrati i sindaci della provincia di Brindisi. Hanno valutato la situazione è chiedono un intervento del ministero della Transizione ecologica. Il rappresentante Anci per la provincia di Lecce ha rilasciato a sua volta dichiarazioni molto preoccupate. Nelle varie località, anche della Puglia, c’è da parte delle amministrazioni locali il richiamo ai cittadini per un utilizzo dell’energia volto al risparmio. A Martina Franca, già nelle scorse settimane, la dirigente della ragioneria comunale aveva evidenziato con preoccupazione, all’amministrazione pubblica, i rincari per la bolletta elettrica di palazzo ducale. E chissà la prossima. Non per chissà quali sprechi ma perché gli aumenti sono insostenibili per tutti, enti pubblici compresi.

L’illuminazione pubblica, quella nelle scuole. Il rischio di razionamento è più che concreto, è una quasi certezza. Ed in vista del Natale inizia a farsi strada, in molte località pugliesi come altrove, l’ipotesi di dovere rinunciare alle luminarie.