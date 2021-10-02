Di seguito un comunicato diffuso da Plastic Puglia:



Il fondatore e presidente sin dal 1967 del Gruppo industriale Plastic-Puglia, Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci, ha ricevuto nella sede dello stabilimento produttivo il Dott. Henry Cobos Zavala, sindaco di San Cristóbal, una delle isole dell’arcipelago delle Galápagos (Ecuador). Nel corso dell’incontro, fortemente voluto dal ministro Joan Sotomayor, Presidente del “Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos”, sono state approfondite le tematiche relative alle più innovative tecnologie nel campo della microfertirrigazione a goccia.

Il potenziale produttivo nel campo dell’agricoltura delle isole delle Galapagos, infatti, è frenato dall’assenza di prodotti innovativi e di know-how, obbligando all’importazione di prodotti agricoli dall’Ecuador, distante dall’arcipelago due ore di volo e tre giorni di nave.

«La Plastic-Puglia – ha detto il sindaco Zavala – è leader nel settore dell’irrigazione da oltre 50 anni e potrebbe essere il partner ottimale per accompagnare il nostro comparto agricolo verso lo sviluppo, consentendoci di poter aumentare quantità e qualità dei raccolti». A tale fine il sindaco Zavala e il ministro Sotomayor (quest’ultimo collegato in videoconferenza) hanno siglato un protocollo di intesa finalizzato ad avviare la realizzazione di progetti pilota direttamente nel Paese sudamericano.

«La Plastic-Puglia – ha affermato il Grand’Uff. Colucci – non esporta soltanto prodotti, ma anche tecnologia, innovazione e know-how. Siamo lieti di aver avviato una collaborazione con le Galapagos, nell’ottica dell’espansione della nostra attività in tutto il mondo, dove siamo già presenti in oltre 50 Paesi».

Il sindaco di San Cristóbal, prima di lasciare Monopoli, è stato ricevuto dal Sindaco Angelo Annese e dall’Assessore al Turismo ed allo Sport, Cristian Iaia.