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Martina Franca: e il casco? Prevenzione degli infortuni sul lavoro

2 Ottobre 2021
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È un periodo terribile per gli incidenti sul lavoro. Si è data notizia di undici morti (fra cui due in Puglia) in due giorni. Così l’attenzione, verso chi effettua lavori con una certa misura di pericolo, è particolare in questi giorni.

Martina Franca, a poche decine di metri dalla piazza centrale. Un lavoratore alle prese con la linea elettrica. I guanti sembrano esserci ma il casco in testa no,  pur trovandosi il lavoratore a diversi metri di altezza, in piedi nel cestello di un braccio meccanico. Alcune domande, forse infondate. Non dovrebbe essere previsto il casco in casi del genere? E per ragioni ulteriori di sicurezza, in questo periodo terribile soprattutto, non si sente il bisogno di sentirsi maggiormente tutelati? E i controlli preventivi sono effettuati adeguatamente?

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2 Comments

  1. Basta leggere il d.lgs 81/2008 e si comprende che il casco si indossa quando c’è pericolo di caduta di materiali dall’alto o duranti lavori sotto esposizione obbligata dei raggi solari. Per i lavori in quota, o in presenza di linee elettriche, sono altri accorgimenti che vanno presi. Il casco serve bene poco. Basta informarsi prima intraprendere la scrittura di notizie di natura fumettistica….

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    1. Grazie per il suo commento. Chiedere una misura di sicurezza è per lei fumettistico? In caso di questioni di sicurezza con lei coinvolto in eventuali ruoli di responsabilità l’importante è che non si legga Topolino in quei frangenti. Molti saluti. (agostino quero)

      Rispondi

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