È un periodo terribile per gli incidenti sul lavoro. Si è data notizia di undici morti (fra cui due in Puglia) in due giorni. Così l’attenzione, verso chi effettua lavori con una certa misura di pericolo, è particolare in questi giorni.

Martina Franca, a poche decine di metri dalla piazza centrale. Un lavoratore alle prese con la linea elettrica. I guanti sembrano esserci ma il casco in testa no, pur trovandosi il lavoratore a diversi metri di altezza, in piedi nel cestello di un braccio meccanico. Alcune domande, forse infondate. Non dovrebbe essere previsto il casco in casi del genere? E per ragioni ulteriori di sicurezza, in questo periodo terribile soprattutto, non si sente il bisogno di sentirsi maggiormente tutelati? E i controlli preventivi sono effettuati adeguatamente?