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22 Agosto 2026
Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: medagliere AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE - La prima dell'Italia è d'argento nel nuoto con Viola Scotto Di Carlo, 50 m farfalla femminile. La centesima d'oro con Gabriele Guidi Rontani, pugilato 70 kg

Terre di Murgia: oggi presentazione

2 Settembre 2026
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Di seguito la comunicazione:

Mercoledì 2 settembre 2026, alle ore 11:30, nella Sala Di Jeso del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro n. 33 – Bari) sarà presentato il progetto “Terre di Murgia – Storie fatte di radici”, un percorso che mette in connessione i comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gioia del Colle e Santeramo in Colle per la promozione e la valorizzazione del territorio, la costruzione di una strategia condivisa di sviluppo e il rafforzamento del commercio di prossimità.
Nel corso della conferenza stampa, che sarà moderata dal vicedirettore vicario della Gazzetta del Mezzogiorno, Bepi Martellotta, interverranno:
- Francesco Paolicelli, assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale della Regione Puglia;
- Giovanni Mastrangelo, sindaco del Comune di Gioia del Colle;
- Marco Lenoci, sindaco del Comune di Acquaviva delle Fonti;
- Davide Del Re, sindaco del Comune di Cassano delle Murge;
- Vincenzo Casone, sindaco del Comune di Santeramo in Colle;
- Vito Abrusci, vicepresidente vicario di Confcommercio Bari e Bat e vicepresidente del Duc “Terre di Murgia”;
- Raffaella Altamura, presidente regionale di Confesercenti e project manager dell’Aggregazione.

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