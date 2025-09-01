Di seguito un comunicato diffuso da Cittadinanzattiva:

Cittadinanzattiva, da anni punto di riferimento a Martina Franca per la tutela dei diritti dei cittadini, annuncia con soddisfazione il ritorno della propria sede operativa all’interno del presidio ospedaliero.

Nonostante l’assenza di uno spazio fisico degli ultimi anni, i volontari hanno continuato a garantire sostegno, informazione e assistenza a chiunque ne avesse avuto bisogno. Grazie alla realizzazione dell’ampliamento dell’ospedale e dei nuovi reparti, l’associazione può ora tornare a offrire i propri servizi direttamente all’interno della struttura sanitaria.

A partire da ieri, lunedì 1 settembre 2025, i volontari di Cittadinanzattiva saranno presenti:

ogni lunedì e giovedì mattina

e mattina presso i locali del Presidio Ospedaliero della Valle d’Itria in via Via S. Francesco da Paola, 1.

I cittadini potranno ricevere informazioni, supporto personalizzato e, se necessario, essere accompagnati nei reparti per orientarsi meglio all’interno della struttura sanitaria. L’obiettivo è offrire un servizio a 360°, capace di rispondere in modo tempestivo ed efficace ai problemi che possono emergere non solo nell’ambito sanitario, ma anche in quello scolastico e in altri settori della vita quotidiana.

Desideriamo fortemente ringraziare il Dott. Malagnino, direttore sanitario del Presidio, che ha accettato di buon grado la nostra richiesta.

Cittadinanzattiva invita tutti i cittadini a partecipare e ad avvicinarsi all’associazione: non solo come utenti, ma come protagonisti attivi per il miglioramento della qualità della vita nella comunità.

Per informazioni e adesioni:

Cittadinanzattiva Puglia APS – Assemblea Territoriale di Martina Franca

Email: cittadinanzattivamartinaf@gmail.com

Telefono: 080.8690318

Sito web: https://volontariatomartinafranca.it/cittadinanza-attiva/

📍 Sede: Via Mottola 1/B – Martina Franca