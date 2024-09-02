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Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
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Monopoli: il bagno alla prima alba di settembre diventa un docufilm VIDEO Di Giovanni Barnaba

2 Settembre 2024
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Il bagno all’alba del primo settembre a Monopoli diventa un docfilm diretto dal filmmaker pugliese Giovanni Barnaba, con le immagini del drone curate da Oscar Laganà. Una tradizione secolare che si compie al sorgere del sole molto diffuso in Puglia. Un tuffo augurale di speranza e salute per i mesi a venire – spiega Giovanni Barnaba – nel docufilm ho voluto cogliere la vera essenza di questo rituale molto antico che si tramanda da generazioni, che funge da buon auspicio per l’autunno e l’inverno. Il ritrovarsi tutti insieme grandi e piccini, giovani e anziani nelle acque purificatrici del mare, un momento di speranza e di gioia per tutti.

Video al link di seguito:

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