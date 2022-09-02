Ieri in Puglia il presidente del movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. Capolista nel plurinominale, l’ex presidente del Consiglio punta particolarmente su questa regione per ottenere un risultato significativo alle elezioni politiche del 25 settembre.

Di seguito il comunicato:

La Viceministra Teresa Bellanova, presidente di Italia Viva, capolista al Senato per il Terzo Polo #Italiasulserio nel collegio unico plurinominale regionale Puglia, sarà venerdì 2 settembre in terra di Foggia.

In mattinata e nel primo pomeriggio, Bellanova farà visita in numerose aziende a Foggia, Lucera, Rignano Garganico, San Severo.

Alle 10, negli spazi della Fiera di Foggia, Teresa Bellanova incontrerà gli iscritti e i simpatizzanti di Italia Viva.

La giornata si chiuderà alle 17.45 con la visita al Museo di Ascoli Satriano e l’incontro con la cittadinanza, via Santa Maria del Popolo.

Teresa Bellanova nel corso delle visite e nelle iniziative con i cittadini sarà accompagnata, tra gli altri, dal coordinatore regionale di IV Lorenzo Frattarolo e dai candidati per la provincia di Foggia del Terzo Polo #italiasulserio alla Camera e al Senato.