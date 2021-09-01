Di seguito un comunicato diffuso da Plastic Puglia:



Il Gruppo industriale Plastic-Puglia è lo sponsor del “I Torneo di Beach Volley Plastic-Puglia”, in programma a Monopoli dalle 19 del 4 all’alba del 5 settembre presso Lido Cala Paradiso Beach Sporting Club in via Procaccia a Monopoli.

L’evento, organizzato da Giuseppe Palmitessa, Mattia Ostuni e Andrea Fonte, prevede la partecipazione di 24 squadre ognuna delle quali è composta da una coppia di atleti.

«Quando mi è stato chiesto di contribuire alla realizzazione del Torneo – ha detto il Grand’Uff. dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Barone Vitantonio Colucci, fondatore e presidente fin dal 1967 del Gruppo industriale Plastic-Puglia – non ho avuto alcun dubbio. Apprezzo l’iniziativa degli organizzatori dell’evento, sostenendo da sempre che lo sport è anzitutto sicura fonte di salute e ci fa diventare persone più forti, coraggiose e sicure».