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Monopoli: una notte di beach volley Torneo Plastic Puglia dalle 19 di sabato all'alba di domenica

2 Settembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso da Plastic Puglia:

Il Gruppo industriale Plastic-Puglia è lo sponsor del “I Torneo di Beach Volley Plastic-Puglia”, in programma a Monopoli  dalle 19 del 4 all’alba del 5 settembre presso Lido Cala Paradiso Beach Sporting Club in via Procaccia a Monopoli.

L’evento, organizzato da Giuseppe Palmitessa, Mattia Ostuni e Andrea Fonte, prevede la partecipazione di 24 squadre ognuna delle quali è composta da una coppia di atleti.

«Quando mi è stato chiesto di contribuire alla realizzazione del Torneo – ha detto il Grand’Uff. dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Barone Vitantonio Colucci, fondatore e presidente fin dal 1967 del Gruppo industriale Plastic-Puglia –  non ho avuto alcun dubbio. Apprezzo l’iniziativa degli organizzatori dell’evento, sostenendo da sempre che lo sport è anzitutto sicura fonte di salute e ci fa diventare  persone più forti, coraggiose e sicure».


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