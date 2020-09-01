Di seguito un comunicato diffuso dal movimento Opportunità civica di Cisternino:

Nella serata di lunedì 31 agosto, a Cisternino, aperta la campagna elettorale per le Elezioni Regionali con la presentazione del candidato consigliere Antonio Scianaro (La Puglia Domani) nella coalizione di centrodestra per Raffaele Fitto Presidente.

Un ottimo riscontro in termini di partecipazione, a conferma della validità della scelta operata dal movimento Opportunità Civica Cisternino, organizzatore della manifestazione, nel supportare un candidato del territorio, esperto, coerente, vicino alla città di Cisternino e alla Valle d’Itria.

Introdotto dagli interventi e dai saluti di Nicola Vignola, Angela Savino, Piergiuseppe Mola e Pierdonato Costa, Scianaro ha sottolineato la forza della coalizione, finalmente unita, e dell’irripetibile occasione di valorizzare la provincia di Brindisi rappresentandola adeguatamente in Consiglio Regionale. Con una vittoria di Fitto, la Regione cambierebbe finalmente volto, e si vedrebbe una luce in fondo al tunnel per molti settori dopo quindici anni di malgoverno della sinistra, la sanità in primis, messa a dura prova da una scellerata gestione.