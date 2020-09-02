Di seguito un comunicato diffuso dal gruppo Norba:

Lunedì sera è andata in onda su Italia 1 l’ultima puntata del Radionorba Vodafone Battiti Live 2020. Lo show della radio del sud ha ottenuto un share dell’8,24% ed è stato visto complessivamente da 7 milioni di telespettatori, con ben 1.558.000 telespettatori nel minuto medio. Numeri eccezionali, ancor di più se contestualizzati nel mese di agosto. E anche ieri sera Battiti è stato il programma più visto sui target di riferimento, i ragazzi sino ai 14 anni, gli uomini tra i 35 e i 44 anni e le donne dai 15 ai 44 anni. Battiti Live è stato ieri sera anche al primo posto su Twitter, trend topic a livello nazionale. Con il grande risultato di ieri, Radionorba piazza ben quattro puntate su cinque nella top ten dei programmi più visti nei 62 giorni di luglio e agosto. “Siamo davvero felici”, commenta il presidente di Radionorba Marco Montrone, “ma a dirla tutta per noi la sfida era già vinta alla mezzanotte del 24 luglio, quando sono terminate le registrazioni delle cinque puntate. Essere riusciti anche in questa stagione così particolare a realizzare uno show che, pubblico in presenza a parte, è stato assolutamente all’altezza delle precedenti 17 edizioni, anzi, se vogliamo, ancor già bello grazie alle esibizioni on the road, che hanno regalato un tocco di magia al nostro spettacolo, è stato un vero capolavoro. Resteremo negli annali come i primi in Italia ad aver riportare la musica live in televisione, il nostro è stato il primo palco che decine di artisti hanno calcato per la prima volta dopo il lockdown e con i quali abbiamo condiviso un’emozione incredibile. Lo abbiamo fatto garantendo la massima sicurezza ai nostri lavoratori, agli artisti, al pubblico: tutto questo per uno show che un mese e mezzo prima dell’inizio non doveva esserci. Ci abbiamo creduto, abbiamo lavorato duramente, abbiamo dato più di quello che era nelle nostre possibilità e alla fine siamo stati ripagati, non solo dalle bellissime parole che tutti ci hanno regalato, ma anche dagli ascolti tv che, ora lo possiamo dire, sono stati straordinari. I numeri parlano da soli, non c’è bisogno di aggiungere molto. I telespettatori di tutta Italia hanno premiato il nostro coraggio, la nostra determinazione e la qualità della nostra proposta. Un grazie di cuore sento di rivolgerlo a tutti coloro che hanno creduto che tutto ciò sarebbe stato possibile”.

Ma non è ancora finita: il palco del Radionorba Vodafone Battiti Live tornerà in onda su Italia 1 il prossimo 22 settembre per rivivere in un’unica puntata la compilation di tutte le migliori esibizioni di questa stagione.

Radionorba, la radio del sud è la prima radio areale al Sud ed anche la prima Superstation in Italia. Nel 2019 ha sfiorato il milione di ascoltatori nel giorno medio con Radionorba Music, confermandosi leader assoluta in home area con una crescita del 2,8% dell’indagine annuale TER 2019 rispetto alla precedente indagine Radiomonitor, un risultato che le ha permesso di superare anche alcuni network nel ranking nazionale. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio. L’emittente ha 3 sedi (Conversano, Lecce e Roma), 3 studi di registrazione, 2 studi di diretta, 1 truck di 18 metri con studio radiofonico e cabina di regia insonorizzata all’interno, 1 regia mobile satellitare, 14 mila chilometri di ponti radio e 73 frequenze.

Radionorba Tv anche per il 2019 si conferma la prima Tv musicale in Puglia, Molise e Basilicata, e conquista il quarto posto nel ranking nazionale.

Il canale è visibile in digitale terrestre nelle regioni raggiunte dal segnale FM di Radionorba (Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio) e in tutta Italia in chiaro al canale 730 della piattaforma Sky, oltre che in streaming sul sito di Radionorba e su iPhone, iPad ed apparati con sistema operativo Android. In Puglia e Basilicata è ricevibile al canale 19 del digitale terrestre e in Campania al canale 180 del digitale terrestre.