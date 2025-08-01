Di seguito lo stralcio del comunicato diffuso dal Comune di Gioia del Colle:

Sabato 2 agosto, a partire dalle ore 18:00, si entrerà ufficialmente nella magica atmosfera del Palio con l’apertura degli accampamenti medievali in piazza dei Martiri del 1799, la visione di spettacoli di falconeria e di esibizioni di compagnie d’arme in via Riccardo Siniscalco, l’allestimento di banchi didattici in via Principe Amedeo e in via Boscia e, infine, con le visite al “Museo della Tortura” in Arco Cimone, ai mercatini artigianali in via Cavour, alla “Via della solidarietà” lungo corso Vittorio Emanuele e alla “Via degli artisti” in Arco Paradiso.

Alle ore 19:00, in corso Vittorio Emanuele, andrà in scena la finale del Trofeo “Piccoli spingitori crescono” (le alunne e gli alunni delle classi 4^A, 4^B e 4^C della scuola primaria Mazzini si contenderanno il cencio realizzato dall’artista Massimiliano Rizzi) mentre, alle ore 19:30, si disputerà la terza edizione de “La corsa dei giullari”, riproposta con il supporto dell’associazione “Gioia Running”.

A seguire, tutti riflettori saranno puntati sul corteo storico “Federico II e la sua corte” che, partendo alle ore 20:00 da piazza dei Martiri del 1799, attraverserà via Bernal, corso Cavour, piazza Cesare Battisti, piazza Plebiscito, via Garibaldi, via Gioberti, piazza XX Settembre, via Manin e piazza Margherita di Savoia, per poi fare ritorno al Castello normanno-svevo.

Lungo l’intero percorso non mancheranno spettacoli ed esibizioni (nei pressi di piazza Cesare Battisti, via R. Canudo, piazza XX settembre e piazza Margherita di Savoia), accompagnati da sbandieratori, musici e timpanisti.

Alle ore 21:30, in piazza Margherita di Savoia si terranno le attesissime qualificazioni del Palio Trofeo “Città del Primitivo”, che vedrà in gara Tenute Bradascio (vincitrici del Palio 2024), Cantina Giuliani, Cantine Di Gioia, Cantine Polvanera, Tenuta Viglione e Tenute Capovaccaio.

Delineata la griglia di partenza per la finalissima, la prima serata si concluderà, a ritmo di musica popolare salentina, con il concerto de “I Tamburellisti di Torre Paduli” sul palco allestito in piazza Margherita di Savoia e con la degustazione di piatti tipici in via Bernal e in via Manin.

Domenica 3 agosto, saranno il corteo storico (partenza alle ore 20:00 da piazza dei Martiri del 1799 e arrivo alle ore 21:20 al Castello normanno svevo), la premiazione della botte più bella (ore 21:00, in piazza Margherita di Savoia) e un’esibizione di danza del ventre a cura di Delfina Loizzo (ore 21:15, in piazza Margherita di Savoia) ad introdurre la finalissima del Palio 2025 (ore 21:30).

Gli spingitori delle sei aziende vitivinicole partecipanti si sfideranno per la conquista del cencio dipinto dall’artista Sergio Gatti lungo un nuovo percorso che, con partenza e arrivo in piazza Margherita di Savoia, si articolerà lungo via Bernal, via Cavour, piazza Cesare Battisti, piazza Plebiscito, via Garibaldi e corso Vittorio Emanuele.

L’ottava edizione si concluderà con le premiazioni al termine della gara e con il concerto “Canti della tradizione di Puglia centrale” del gruppo musicale “I Lariulà”.